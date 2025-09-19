Türkiye ve Mısır Doğu Akdeniz'de 'Dostluk Denizi' Ortak Tatbikatı

22-26 Eylül'de Doğu Akdeniz'de 'Türkiye-Mısır Dostluk Denizi Deniz Harekatı Özel Tatbikatı' düzenlenecek; Türk ve Mısır donanması katılacak.

Yayın Tarihi: 19.09.2025 13:36
Güncelleme Tarihi: 19.09.2025 13:36
Türkiye ve Mısır Doğu Akdeniz'de 'Dostluk Denizi' Ortak Tatbikatı

Türkiye ve Mısır Doğu Akdeniz'de 'Dostluk Denizi' Ortak Tatbikatı

Milli Savunma Bakanlığı açıklamasına göre, Türkiye ile Mısır ikili ilişkileri güçlendirmek ve karşılıklı çalışabilirliği artırmak amacıyla Doğu Akdeniz'de ortak bir deniz tatbikatı gerçekleştirilecek.

Tatbikatın adı ve amacı

22-26 Eylül tarihlerinde düzenlenecek tatbikatın tam adı 'Türkiye-Mısır Dostluk Denizi Deniz Harekatı Özel Tatbikatı' olarak belirlendi. Tatbikat, Arapça olarak 'Bahr El Sadaka', yani 'Dostluk Denizi' adıyla icra edilecek.

Katılımcılar ve görev unsurları

Tatbikata Türk Silahlı Kuvvetleri adına Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından TCG Oruçreis ve TCG Gediz fırkateynleri, TCG İmbat ve TCG Bora hücumbotları ile TCG Gür denizaltısı ile katılacak. Hava unsuru olarak ise 2 F-16 görevlendirildi. Mısır Deniz Kuvvetleri de çeşitli unsurlarla tatbikata iştirak edecek.

Seçkin Gözlemci Günü ve üst düzey katılım

Tatbikat, 13 yıl aradan sonra ilk kez düzenleniyor. 25 Eylül'de gerçekleştirilecek Seçkin Gözlemci Günü'ne Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ile Mısırlı mevkidaşı katılacak.

Ortak tatbikat, iki ülke arasında askeri iş birliğini pekiştirmeyi ve deniz harekatlarında uyum sağlanmasını amaçlıyor.

İLGİLİ HABERLER

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Eğitim Personeline 81.500 TL + 1.000 TL

Belediyelerden Öğrencilere Müjde: Diyarbakır 20 Bin TL, Silivri 12 Bin TL Destek

Sınavsız İkinci Üniversite: Anadolu Üniversitesi'nden Muhasebe ve Sağlık Yönetimi Fırsatı

Süt Fiyatlarına Zam Kapıda: TÜSEDAD'dan '21 TL' Talebi İletildi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Adana ve Antalya'da Cebinizi Sarsan Zamlar: Ekmek, Ulaşım ve Kreş Ücretlerinde Yeni Düzenleme
2
Erdoğan Üsküdar'da Hz. Ali Camisi'nde Cuma Namazı Kıldı
3
Bakan Bak: "Terörsüz Türkiye" İçin Herkese Görev Düşüyor — Muş'ta Türkiye Yüzyılı Buluşmaları
4
Bilecik'te Ahşap Ev Yangını: İki Katlı Ev Kullanılamaz Hale Geldi
5
Ankara'da 792 Kişi Yakalandı: Polis ve Jandarma 12-18 Eylül Operasyonu
6
Tayland Kralı Vajiralongkorn, Anutin Başbakanlığındaki Yeni Kabineyi Onayladı
7
Afganistan'da Şubat Gözaltısı Sonrası İngiliz Reynolds Çifti Serbest Bırakıldı

İstanbul İcra İhalelerinde Toyota C-HR ve Nissan Juke Uygun Fiyatla Satışta

Süt Fiyatlarına Yeni Ayar: Çiğ Süt Tavsiye Fiyatı 19,60 TL

Adana ve Antalya'da Cebinizi Sarsan Zamlar: Ekmek, Ulaşım ve Kreş Ücretlerinde Yeni Düzenleme

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Eğitim Personeline 81.500 TL + 1.000 TL

Türkiye Finans'tan Velilere: 1 Milyon TL'ye Vade Farksız Taksit ve Binlerce TL Bonus

EYT Uyarısı: 2026'ya Erteleyenleri Bekleyen Maaş Şoku

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

TCMB'den Esnafa Müjde: Banka Kartı POS Komisyonu %1,04'e Düştü

Sınavsız İkinci Üniversite: Anadolu Üniversitesi'nden Muhasebe ve Sağlık Yönetimi Fırsatı

Yargıtay'dan Emsal Karar: Cam Balkonlar 'Kaçak Yapı' Sayılabilir — Apartmanda Oturanlar Dikkat

Süt Fiyatlarına Zam Kapıda: TÜSEDAD'dan '21 TL' Talebi İletildi

Belediyelerden Öğrencilere Müjde: Diyarbakır 20 Bin TL, Silivri 12 Bin TL Destek