Türkiye ve Mısır Doğu Akdeniz'de 'Dostluk Denizi' Ortak Tatbikatı

Milli Savunma Bakanlığı açıklamasına göre, Türkiye ile Mısır ikili ilişkileri güçlendirmek ve karşılıklı çalışabilirliği artırmak amacıyla Doğu Akdeniz'de ortak bir deniz tatbikatı gerçekleştirilecek.

Tatbikatın adı ve amacı

22-26 Eylül tarihlerinde düzenlenecek tatbikatın tam adı 'Türkiye-Mısır Dostluk Denizi Deniz Harekatı Özel Tatbikatı' olarak belirlendi. Tatbikat, Arapça olarak 'Bahr El Sadaka', yani 'Dostluk Denizi' adıyla icra edilecek.

Katılımcılar ve görev unsurları

Tatbikata Türk Silahlı Kuvvetleri adına Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından TCG Oruçreis ve TCG Gediz fırkateynleri, TCG İmbat ve TCG Bora hücumbotları ile TCG Gür denizaltısı ile katılacak. Hava unsuru olarak ise 2 F-16 görevlendirildi. Mısır Deniz Kuvvetleri de çeşitli unsurlarla tatbikata iştirak edecek.

Seçkin Gözlemci Günü ve üst düzey katılım

Tatbikat, 13 yıl aradan sonra ilk kez düzenleniyor. 25 Eylül'de gerçekleştirilecek Seçkin Gözlemci Günü'ne Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ile Mısırlı mevkidaşı katılacak.

Ortak tatbikat, iki ülke arasında askeri iş birliğini pekiştirmeyi ve deniz harekatlarında uyum sağlanmasını amaçlıyor.