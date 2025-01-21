Türkiye ve Mısır Heyetleri Bölgesel İstişareler İçin Ankara'da Buluştu

Türkiye ve Mısır Heyetleri Ankara'da Toplandı

Dün Ankara'da, Türkiye ve Mısır heyetleri arasında bölgesel gündemli istişareler gerçekleştirildi. Toplantı, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesine katkıda bulunmayı hedefliyor.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Burhanettin Duran'ın Kabulü

Türkiye'nin Dışişleri Bakanlığı, bu önemli buluşma ile ilgili olarak X sosyal medya platformu üzerinden bir paylaşımda bulundu. Paylaşımda, Mısır heyetinin, Dışişleri Bakan Yardımcısı Burhanettin Duran tarafından kabul edildiği bilgisi aktarıldı.