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Türkiye ve Özbekistan Arasında 2025-2027 Eylem Planı İmzalandı

Türkiye Sayıştay Başkanlığı ve Özbekistan Hesap Ofisi arasında 2025-2027 yıllarını kapsayan işbirliği eylem planı imzalandı.

Yayın Tarihi: 05.05.2025 19:36
Güncelleme Tarihi: 05.05.2025 19:36
Türkiye ve Özbekistan Arasında 2025-2027 Eylem Planı İmzalandı

Türkiye ve Özbekistan Arasında Önemli İşbirliği Adımı

Türkiye Sayıştay Başkanlığı ile Özbekistan Hesap Ofisi (Sayıştay) arasında 2025-2027 yıllarına ilişkin bir eylem planı imzalandı. Sayıştay Başkanı Metin Yener, Taşkent'teki temasları sırasında Özbekistan Hesap Ofisi Başkanı Mehriddin Abdullayev ile bir araya gelerek işbirliği konularını ele aldı.

Denetim Kurumları Arasında İşbirliği Güçleniyor

Toplantıda, iki ülke mali denetim kurumları arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi ve bilgi paylaşımının artırılması gibi konular masaya yatırıldı. Görüşmelerin ardından, iki kurum arasında 2025-2027 yıllarını kapsayan üç yıllık işbirliği anlaşması imzalandı.

İşbirliği Anlaşmasının Detayları

Yener, bu anlaşmanın, Türkiye'de Mayıs 2024'te imzalanan işbirliği anlaşmasının devamı niteliğinde olduğunu dile getirdi. Anlaşma, iki ülke yüksek denetim kurumları arasında denetim metodolojisi ve teknolojinin etkin kullanımı konularında somut işbirliği takvimi oluşturuyor.

Danışma Mekanizması ve Eğitim Programları

Ayrıca, taraflar arasında bir danışma mekanizmasının kurulması kararlaştırıldı. Bu mekanizmanın ilk toplantısının İstanbul'da, ikinci toplantının ise Semerkand'da yapılacağı belirtildi. Özbekistan Hesap Ofisi'nden her yıl 5 ila 10 denetçinin Türkiye'de eğitim alması konusunda da mutabakat sağlandı.

Metin Yener, tüm bu anlaşmaların iki ülke denetim kurumları arasındaki işbirliğinin daha da gelişmesine büyük katkılar sağlayacağını ifade etti.

Sayıştay Başkanı Metin Yener (fotoğrafta), Taşkent'teki temasları kapsamında Özbekistan Hesap...

Sayıştay Başkanı Metin Yener (fotoğrafta), Taşkent'teki temasları kapsamında Özbekistan Hesap Ofisi Başkanı Mehriddin Abdullayev ile bir araya gelerek, taraflar arasındaki işbirliği meselelerini ele aldı. Görüşmenin ardından Yener, Özbekistan'daki temaslarına ilişkin basına açıklamalarda bulundu.

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