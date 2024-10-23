Türkiye ve Özbekistan Ortak Sağlık Projeleri Başlatıyor

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı'nın oluşturduğu Uluslararası Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi (USHAŞ), Özbekistan'ın Namangan şehri ile sağlık alanında ortak projeler yürütmek için harekete geçti. Bu girişim, sağlık sektöründeki işbirliğini güçlendirmeye yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

USHAŞ Genel Müdürü Behlül Ünver’in Ziyareti

USHAŞ Genel Müdürü Behlül Ünver, Özbekistan’ın Namangan kentine gerçekleştirdiği ziyarette, bölgenin sağlık hizmetleri üzerine Vali Anvarjon Otakhodjaev ile bir dizi görüşme gerçekleştirdi. İki ülke arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi ve sağlık hizmetlerinin kalitesinin artırılmasına yönelik özel projelerin geliştirilmesi konuları ele alındı.

Somut Adımlar ve Eğitim Faaliyetleri

Açıklamaya göre, Türkiye'nin sağladığı sağlık altyapısı ve uzmanların eğitimi, Özbekistan'daki sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmak için bir model teşkil edecek. Ayrıca, Özbekistan’daki sağlık çalışanlarının niteliklerinin yükseltilmesi, Türkiye’nin sağlık alanındaki tecrübelerinin paylaşılması ve nitelikli sağlık profesyonellerinin bölgeye kazandırılması planlanıyor.

Tedariğin Önemi

Türkiye'den ilaç ve tıbbi cihaz tedariği, Özbekistan'ın yerel sağlık sisteminin gelişimi için büyük bir fırsat sunması bekleniyor. Namangan'daki sağlık tesislerinin modernizasyonu ve Türkiye’nin rehberliğinde yenilikçi projelerin hayata geçirilmesi konusunda anlaşmalar yapılmış durumda. Bu süreç, sağlık çalışanlarının eğitimi ve iki ülke arasındaki işbirliğinin derinleştirilmesi açısından önemli bir gündem maddesi oluşturiyor.

Küresel Sağlık Modeli

Türkiye, yüksek standartlı sağlık hizmetleri ve kaliteli sağlık çalışanları yetiştirme kapasitesi ile dünya genelinde bir model haline gelmiştir. USHAŞ, güçlü sağlık sistemini uluslararası platformda tanıtarak Türkiye’yi sağlık hizmetlerinde bir marka haline getirmeyi hedefliyor. Özbekistan ile gerçekleştirilen bu işbirliği, Türkiye'nin sağlık sistemini dünya ile buluşturma misyonunun bir parçası olarak uzun vadeli kazanımlar vaat ediyor.

Başta diyabet ve metabolik hastalıklarla ilgili projeler olmak üzere, sağlık hizmetlerinin sürekli iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yapılarak, Türkiye ve Özbekistan arasındaki uzun vadeli ilişkilerin temelleri atılmış oluyor.