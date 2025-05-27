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Türkiye ve Rusya'dan Suriye için Birlik Mesajı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye ve Rusya'nın Suriye'nin birliği için çabalarını sürdüreceğini belirtti.

Yayın Tarihi: 27.05.2025 14:30
Güncelleme Tarihi: 27.05.2025 14:30
Türkiye ve Rusya'dan Suriye için Birlik Mesajı

Dışişleri Bakanı Fidan, Rusya ile Suriye Üzerine Önemli Açıklamalarda Bulundu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye ve Rusya'nın Suriye'nin birliği ve toprak bütünlüğünün korunması için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğini ifade etti. Moskova'da Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında konuşan Fidan, Suriye halkının refah ve istikrarı için de çaba harcamaya devam edeceklerini vurguladı.

Suriye'de Kritik Gelişmeler

Fidan, son 5 aylık süreçte Suriye'de siyasi ve ekonomik istikrar ile güvenliğin sağlanmasına yönelik önemli gelişmelerin yaşandığını hatırlattı. Ayrıca, Suriye yönetiminin halk ve uluslararası toplumdan büyük destek aldığını kaydetti ve terörle mücadele konusundaki kabiliyetlerinin her geçen gün arttığını dile getirdi.

Askeri Grupların Birleştirilmesi

Türkiye'nin Suriye'deki tüm askeri grupların ulusal bir ordu ve merkezi bir komuta altında birleşmesi yönündeki çabaları desteklediğine işaret eden Fidan, Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile Ferhad Abdi Şahin arasında imzalanan 10 Mart'taki mutabakatın uygulanmasının önemine dikkat çekti.

Yaptırımlar ve Diplomasi Trafiği

Fidan, ABD ve Avrupa Birliği'nin yaptırım kaldırma girişimlerinin önemine değinerek, bu kapsamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yoğun bir diplomasi yürüttüklerini ve alınan sonuçlardan memnun olduklarını belirtti.

Gazze ve Filistin Meselesi

Toplantıda, Fidan ve Lavrov'un bölgedeki Gazze ve Filistin meselesini de ele alarak, devam eden soykırım ve insanlık dramının durdurulması gerektiğine vurgu yaptılar. Fidan, "Bu kadar gözyaşı ve acı neticesiz kalmaz. İnsanlık ve uluslararası toplum buradaki kaybettiği sınavı yeniden kazanmak için çabalarını artırmalıdır," dedi.

Süreç ile ilgili gelişmelerin takip edileceği belirtiliyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya'nın başkenti Moskova'da Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov...

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya'nın başkenti Moskova'da Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov (fotoğrafta) ile görüştü. Görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya'nın başkenti Moskova'da Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov...

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya'nın başkenti Moskova'da Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov (fotoğrafta) ile görüştü. Görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi.

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