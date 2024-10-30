Türkiye ve Umman Yükseköğretimde İşbirliği Anlaşması İmzaladı

Türkiye ile Umman Yükseköğretim Anlaşması İmzalandı

Türkiye ve Umman arasında yükseköğretim alanında işbirliğine yönelik bir mutabakat zaptı imzalandı. Tören, Yükseköğretim Kurulu'nda (YÖK) gerçekleştirildi. İmza törenine, Umman Yükseköğretim Araştırma ve İnovasyon Bakanı Rahma bint Ibrahim Al Mahrooqi, YÖK Başkanı Erol Özvar ve çeşitli üniversitelerin rektörleri katıldı.

İkili İlişkilerin Güçlenmesi

YÖK Başkanı Erol Özvar, törende yaptığı konuşmada, Türkiye ve Umman'ın kardeş ülke ilişkilerine vurgu yaptı ve yükseköğretim alanının bu ilişkilerde önemli bir yer tuttuğunu dile getirdi. Özvar, Umman heyetinin ziyaretiyle akademik ve öğrenci hareketliliğinin artacağına inandığını belirtti.

Türkiye ve Umman arasındaki yükseköğretim işbirliğinin 2013'te imzalanan anlaşmanın güncellenmiş versiyonu ile yeni bir aşamaya taşınacağını ifade eden Özvar, Marmara Üniversitesi’nde kurulan Sultan Kabus Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin iki ülke arasındaki ilişkileri pekiştireceğine inandı. Türkiye'nin yükseköğretim alanında bir cazibe merkezi olduğunu da vurguladı.

Umman'dan Daha Fazla Öğrenci Bekleniyor

Türk yükseköğretim sisteminin başarısını vurgulayan Özvar, Türkiye'de 198 ülkeden öğrencinin eğitim aldığını ve Umman'dan daha fazla öğrenciyi Türkiye'de misafir etmek istediklerini belirtti. Özvar, Umman hükümeti burslusu öğrencilerin Türkiye'deki üniversitelerde eğitim almalarının iki ülke arasında insan kaynağı yetiştircisinde önemli bir katkı sağlayacağını ifade etti.

Umman'ın Eğitim Kalitesini Artırma Çabası

Umman Yükseköğretim Araştırma ve İnovasyon Bakanı Rahma bint Ibrahim Al Mahrooqi, Türkiye'yi ikinci vatanları olarak gördüklerini ve iki ülke arasındaki ilişkileri daha ileri seviyelere taşımak istediklerini aktardı. Türkiye'nin, Umman için önemli bir ortak olduğunu belirten Al Mahrooqi, Türkiye ve Umman’daki tüm üniversitelerin işbirliğine dahil olmalarını istediklerini dile getirdi.

Al Mahrooqi, ülkelerindeki üniversiteleri daha kaliteli hale getirme hedefinde olduklarını ve bu amaçla dünyanın farklı ülkeleri ile kardeşlik programları düzenlediklerini anlattı. Ayrıca, Türk üniversitelerindeki çevrimiçi eğitim sisteminin Umman üniversitelerinde uygulanması için YÖK ve Türk üniversitelerinden destek beklediklerini ifade etti.

Konuşmaların ardından, Al Mahrooqi ve Özvar, mutabakat metinlerini imzaladı.