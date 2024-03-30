Türkiye yarın sandık başında olacak! Seçim yasakları bugün başlayacak

Pazar günü yapılacak olan 31 Mart Yerel Seçimlerine 24 saatten daha az bir süre kaldı. Seçimlerde 34 siyasi partinin yanı sıra bağımsız adaylar da yarışacak. YSK tarafından yapılan açıklamalara göre, ülke genelinde 206 binden fazla sandık kurulacak ve bu sandıklarda 61 milyon 441 bin 882 seçmenin oy vermesi bekleniyor.

Seçim propaganda yasakları 18.00’de başlıyor

Türkiye’de seçim süreci sona yaklaşıyor. Yarın oylama işlemleri 32 ilde saat 07.00’de başlayıp 16.00’da sona ererken, diğer illerde ise saat 08.00’de başlayıp 17.00’da bitecek.

Bugün saat 18.00’da ise seçim propagandası için yasaklar başlayacak. Seçim yasakları, oylamalar sonrasında yarın gece 23.59’da bitecek.

Nerede oy kullanacağınızı nasıl öğreneceksiniz

Seçmenler, nerede oy kullanacaklarını, internet üzerinden görülebilecek. Seçmenlerin sandık bilgileri, YSK’nın internet sitesinden ve e-Devlet kapısından öğrenilebilecek.

Ayrıca vatandaşlar, YSK “Seçmen Sorgulama” mobil uygulaması ve 444 9 975 numaralı çağrı merkezin üzerinden de nerede oy kullanacaklarını öğrenebilirler.

Diğer seçim yasakları

Seçim günü saat 06.00’dan gece 00.00’a kadar alkollü içki satışı her yerde yasak olacak. Ayrıca içki satışının yanı sıra umumi yerlerde içki içilmesi de yasaklanacak.



Oy verme süreci boyunca, kahvehane, internet kafe, kıraathane gibi tüm eğlence mekanları kapalı olacak. Sadece lokantalarda yemek verilebilecek.

Emniyet ve asayişi korumakla görevli olan kişiler dışında, ülke genelinde kimse silah taşıyamayacak.

Oy verme günü, saat 18.00’a kadar hiçbir radyo ve yayın organı, seçim ve seçim sonuçları ile ilgili haber, tahmin, yorum yapamayacak. 18.00 ve 21.00 arası ise sadece YSK tarafından verilen haber ve tebliğler yayınlanabilecek. Yayınlar 21.00 itibari ile serbest olacak.