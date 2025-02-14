Türkiye Yayıncılık Zirvesi'nde Dijitalleşme ve Okuma Kültürü Tartışıldı

Türkiye Yayıncılık Zirvesi'nde "Dijitalleşen Yayıncılık ve Okuma Kültürünün Geleceği" Oturumu Gerçekleşti

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen "Türkiye Yayıncılık Zirvesi: 21. Yüzyıl Yayıncılığında Fırsatlar ve Meydan Okumalar" programında, "Dijitalleşen Yayıncılık ve Okuma Kültürünün Geleceği" başlıklı oturum gerçekleşti.

Rami Kütüphanesi'nde organize edilen etkinliğe, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve çok sayıda akademisyen, yazar, yayınevi temsilcisi ve uluslararası konuk katıldı.

Mehmet Akif Memmi'nin Moderatörlüğünde Yer Aldı

Oturumun moderatörlüğünü Paradigma Yayınları Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Memmi üstlendi. Edebiyat eleştirmeni Doğan Hızlan, Vakıfbank Kültür Yayınları Genel Yayın Yönetmeni Prof. Dr. Ekrem Demirli, sosyolog Dr. Fatma Karabıyık Barbarosoğlu, Turkuvaz Kitapçılık Genel Müdürü İbrahim Altay ve akademisyen Doç. Dr. Mehlika Karagözoğlu Aslıyüksek görüşlerini paylaştı.

Doğan Hızlan: Dijital Kültür Yazılı Kültürü Yok Etmemeli

Doğan Hızlan, dijital kültürün yazılı kültürü yok etmemesi gerektiğini vurgulayarak, "Bütün bilgilerin internetten sağlanması mümkün değildir. Ben dijitaldeki bir bilgiyi yazılı olanla teyit etmedikçe doğru kabul etmiyorum" dedi.

Prof. Dr. Ekrem Demirli: Yazılı Eserlerin Değeri

Prof. Dr. Ekrem Demirli, yeniliklerin korku ve endişe getirdiğini ancak "Yeni olan şey eskiyi yok etmiyor, eski ile birlikte yaşıyor" şeklinde konuştu.

Demirli, "Türk yazarı sorunu" üzerine de düşüncelerini paylaşarak, Türkçe kalemin özgürlüğünü savunmanın önemine dikkat çekti.

İbrahim Altay: Dijital Kültür ve Okuma

İbrahim Altay, dijital kültürün "bulanık dikkat" kavramını beraberinde getirdiğini belirterek, "Kitapların da eskiden olduğu kadar merkezde olmadığını düşünüyorum" ifadesini kullandı. Okumanın yeniden bir haz aracı olarak tartışılması gerektiğini vurguladı.

Okuma ve Dijital Kültür Arasındaki Denge

Doç. Dr. Mehlika Karagözoğlu Aslıyüksek, okuma kültürünün dijital kültürle beraber inşa edilmesi gerektiğini ve bu sürecin büyük sorunlara yol açabileceğini açıkladı.

Küresel Yayıncılığın Geleceği Üzerine Özel Oturum

Etkinlikte ayrıca, Leeds Üniversitesinden Prof. Salman Sayyid tarafından "Küresel Yayıncılığın Geleceği: Hegemonya, Etik ve Yeni Anlatılar" başlıklı özel bir oturum gerçekleştirildi.

Zirvenin Diğer Konuları

Türkiye Yayıncılık Zirvesi, "Kültürel Diplomasi Aracı Olarak Yayıncılık", "Babıali'den Günümüze: Türkiye'de Matbuat Dünyasının Dönüşümü" gibi birçok önemli tema ile devam edecek. Ayrıca, Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Türkiye’de yayıncılığın tarihini aktaran "Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Yayıncılık Tarihimizden Fragmanlar Sergisi" ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.

Etkinlik kapsamında yarın "Yapay Zekayla Çocuk Hikayesi Yazımı Atölyesi" düzenlenecek. Katılımcılar yapay zeka destekli araçlarla hikaye yazma ve karakter tasarımı süreçlerine katılacak ve eğitim sertifikaları alacaklar.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen "Türkiye Yayıncılık Zirvesi: 21. Yüzyıl Yayıncılığında Fırsatlar ve Meydan Okumalar" programında "Dijitalleşen Yayıncılık ve Okuma Kültürünün Geleceği" oturumu düzenlendi. Oturumda edebiyat eleştirmeni Doğan Hızlan (sol 2), Vakıfbank Kültür Yayınları Genel Yayın Yönetmeni Prof. Dr. Ekrem Demirli (sol 3), sosyolog Dr. Fatma Karabıyık Barbarosoğlu (sağ 3), Turkuvaz Kitapçılık Genel Müdürü İbrahim Altay (sağ 2) ve akademisyen Doç. Dr. Mehlika Karagözoğlu Aslıyüksek (sağda) konuşmacı olarak yer aldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen "Türkiye Yayıncılık Zirvesi: 21. Yüzyıl Yayıncılığında Fırsatlar ve Meydan Okumalar" programında "Dijitalleşen Yayıncılık ve Okuma Kültürünün Geleceği" oturumu düzenlendi. Oturumda edebiyat eleştirmeni Doğan Hızlan (sol 2), Vakıfbank Kültür Yayınları Genel Yayın Yönetmeni Prof. Dr. Ekrem Demirli (sol 3), sosyolog Dr. Fatma Karabıyık Barbarosoğlu (sağ 3), Turkuvaz Kitapçılık Genel Müdürü İbrahim Altay (sağ 2) ve akademisyen Doç. Dr. Mehlika Karagözoğlu Aslıyüksek (sağda) konuşmacı olarak yer aldı.