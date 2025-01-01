Türkiye Yazarlar Birliği 2024 Ödülleri Sahiplerini Buldu

2024 Yılı Yazar, Fikir Adamı ve Sanatçıları Ödülleri Sahiplerini Buldu

Türkiye Yazarlar Birliği (TYB), 2024 Yılı Yazar, Fikir Adamı ve Sanatçıları Ödülleri'ni kazananları duyurdu. TYB Genel Başkanı Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan, birlik genel merkezinde gerçekleştirilen basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Prof. Arıcan, geride bıraktığımız yılın acısıyla tatlısıyla, hüznüyle dolu olduğunu belirterek, 2025'in Türkiye’ye sağlık, huzur ve hayırlar getirmesi temennisinde bulundu. TYB'nin kurulduğu günden bu yana kültür, sanat, dil ve edebiyat alanlarında önemli hizmetler sunduğunu vurguladı.

Ödül değerlendirme süreci hakkında bilgi veren Arıcan, her yıl daha yüksek standartlarla eserlerin değerlendirildiğini ve genç yazarların güçlü eserler ile kamuoyuna daha fazla ulaşmasının umut verici olduğunu dile getirdi.

Arıcan, Suriye ile ilgili de önemli değerlendirmelerde bulundu: "Suriye'nin maddi ve fiziksel kalkınmasının yanı sıra kültürel ve entelektüel yeniden canlanmasının elzem olduğunu düşünüyoruz. TYB olarak dualara ve yardımlara açığız, iki ülke arasındaki kardeşliği pekiştirmek için gereken çabayı göstereceğiz" dedi.

2024 Ödülleri Kazananları

2024 Yılı Yazar, Fikir Adamı ve Sanatçıları Ödülleri'nin kazananları ise aşağıdaki gibi duyuruldu:

Hikaye Dalında: "Akrebin Kışı" kitabıyla Emine Altınkaynak

"Akrebin Kışı" kitabıyla Emine Altınkaynak Şiir Dalında: "Yalın Ayak ve Yalvarırcasına" eseriyle Enes Talha Tüfekçi

"Yalın Ayak ve Yalvarırcasına" eseriyle Enes Talha Tüfekçi Roman Dalında: "Kül Ormanı" eseriyle Güzide Ertürk

"Kül Ormanı" eseriyle Güzide Ertürk Deneme Dalında: "İçine Açan İnsan" eseriyle Zeynep Merdan

Habercilik Özel Ödülü, "Gazze'de Kanıt Haberciliği" temasıyla Anadolu Ajansı’nın "Kanıt" isimli kitabına verildi. TV Programı dalında "Gönül Dağı Yolculuğu" ile TRT, TV Belgesel dalında ise "Anadolu İnsanı" belgeseli ile TRT ödül aldı. Kamu Yayıncılık alanında Erzurum Büyükşehir Belediyesi ödül kazandı.

TYB Vefa Ödülü, Bekir Sıddık Soysal’a gitti. Üstün Hizmet Ödülü ise Prof. Dr. İsmail Erünsal, Prof. Dr. Kurtuluş Kayalı ve Prof. Dr. Saim Sakaoğlu'na layık görüldü.

Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) "2024 Yılı Yazar, Fikir Adamı ve Sanatçıları Ödülleri"ni kazanan isim ve eserleri açıkladı. TYB Genel Başkanı Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan (ortada), birlik genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) "2024 Yılı Yazar, Fikir Adamı ve Sanatçıları Ödülleri"ni kazanan isim ve eserleri açıkladı. TYB Genel Başkanı Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan (ortada), birlik genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.