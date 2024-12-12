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Türkiye'ye Soğuk ve Kar Erken Geldi: Kutup Girdabındaki Bozulmalar Etkili

Türkiye’de kar yağışı, bu yıl erken geldi. Uzmanlar, iklim değişikliğinin ve kutup girdaplarındaki bozulmaların rolüne dikkat çekiyor.

Yayın Tarihi: 12.12.2024 11:03
Güncelleme Tarihi: 12.12.2024 11:03
Türkiye'ye Soğuk ve Kar Erken Geldi: Kutup Girdabındaki Bozulmalar Etkili

Türkiye'ye Erken Gelen Kış: Kar yağışı Kasım'da Başladı

İzmir Bakırçay Üniversitesi Coğrafya Bölümü Başkanı Prof. Dr. Şermin Tağıl, bu yıl normalde ocak ayında gerçekleşen ani stratosferik ısınmaların kasım sonu itibarıyla yaşandığını belirtti. Türkiye'de mevsim normallerinin dışında gerçekleşen bu hava olayları, soğuk ve kar getiren hava kütlelerinin ülkeye erken girişine neden oldu.

Yoğun Kar Yağışı İle Eğitim Durdu

Sonbaharda yüzünü gösteren kar, bazı illerde yolların kapanmasına ve eğitime ara verilmesine sebep oldu. Kayak merkezleri ise geçmiş yılların aksine kasım ayında açılış yaptı. Türkiye'nin en sıcak kentlerinden biri olan İzmir de bu değişimden nasibini aldı; Ödemiş ilçesine kasım ayında kar yağdı.

İklim Değişikliği Etkili

Prof. Dr. Tağıl, iklim krizinin hızla ilerlediğini, aşırı sıcaklar, kuraklık ve olağandışı yağışların arttığını vurguladı. İklim değişikliğinin, hava sistemlerini bozarak beklenmedik koşullara yol açtığını ifade etti.

Kutup Girdabı Olayı Nedir?

Kutup girdabının, güçlü jet akımları ile kutup çevresindeki soğuk havayı hapseden dev alçak basınç sistemleri olduğunu belirten Tağıl, normalde bu olayların ocak ayında gerçekleştiğini, bu yıl ise kasım sonu ve aralık başında iki bozulma yaşandığını kaydetti. Bu süreç, ülkemize soğuk hava kütlelerinin erken girmesine yol açtı.

Aralık Ayında İstikrarsız Hava Koşulları Bekleniyor

Tağıl, aralık ayı boyunca atmosferdeki soğuk havanın Türkiye'ye yoğun yağış ve fırtınalar getirebileceğini açıkladı. Güçlü rüzgarlar, yıldırım, dolu ve hatta olası tornadolar gibi iklim olaylarının riskinin artabileceği uyarısında bulundu.

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