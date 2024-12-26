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Türkiye, Yerli Güdüm Kitleri ile Jeopolitik Nüfuzunu Artırıyor

Fransız basını, Türkiye’nin Gökçe ve Gözde Güdüm Kitleri ile jeopolitik güç kazandığını vurguluyor.

Yayın Tarihi: 26.12.2024 11:20
Güncelleme Tarihi: 26.12.2024 11:20
Türkiye, Yerli Güdüm Kitleri ile Jeopolitik Nüfuzunu Artırıyor

Fransız Basınından Türkiye’ye Övgü

Fransız basını, Türkiye’nin yerli üretim güdüm kitleri olan Gökçe ve Gözde ile jeopolitik nüfuzunu daha da güçlendireceği yönündeki yorumlarıyla dikkat çekti. Secret Defense isimli haber sitesinde yayınlanan makalede, bu yeni nesil güdüm kitlerinin Türk Hava Kuvvetleri ve Silahlı İnsansız Hava Araçları (SİHA) için tasarlandığı belirtildi.

TÜBİTAK SAGE'nin Yatırımı

Makalede, TÜBİTAK Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE) tarafından geliştirilen bu kitlerin yerli imkanlarla üretildiğine vurgu yapıldı. Özellikle Gökçe'nin, operasyonel ihtiyaçlara uygun yöntemler entegre edebilmesi ve hareketli hedeflere karşı sergilediği esneklik övgüyle anıldı.

Gözde'nin Geleceği

Gözde’nin, önümüzdeki yıl Türk Hava Kuvvetleri envanterine katılması için gerekli ilerlemelerin sağlandığı ifade edildi. Yerli Aksungur ve Akıncı SİHA’larına entegrasyonunun, bu araçların operasyonel verimliliği ve menzilini artıracağı belirtildi.

Dron İhracatındaki Başarı

Türkiye'nin, 35'ten fazla ülkeye dron ihracatı yaparak bu alanda önemli bir oyuncu haline geldiği vurgulandı. Baykar firmasının ürettiği Bayraktar TB2’nin küresel SİHA pazarında öncü konumda olduğu kaydedildi. Türkiye’nin, Afrika’dan Asya’ya, Orta Doğu’dan Avrupa’ya kadar çok sayıda ülkeye dron ihracatı yaptığı ve bu araçların etkinliğinin kanıtlandığı da altı çizildi.

Jeopolitik ve Diplomatik Nüfuz

Makalede ayrıca, Gökçe ve Gözde Yeni Nesil Güdüm Kitleri'nin, Bayraktar TB2 gibi ticari ihracat başarısına dönüşebileceği ve Türkiye’nin bu alandaki başarısının diplomatik ile jeopolitik nüfuzunu da artıracağı ifade edildi.

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