Türkiye-Yunanistan sınırında operasyon: 4'ü FETÖ bağlantılı 5 şüpheli yakalandı
Yunanistan'dan Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 kişi, Edirne'de hudut kartalları tarafından yakalandı. Yapılan araştırmada, yakalananlardan 4'ünün FETÖ terör örgütü üyesi olduğu ortaya çıktı. FETÖ ile mücadele, sınır bölgelerimizde de devam ediyor.
Hudutlarda yasa dışı geçişlere karşı mücadele devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), X isimli sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Edirne'de görevli hudut kartallarının Yunanistan'dan Türkiye'ye girmeye çalışan 5 kişiyi yakaladığını duyurdu.
Yunanistan'dan Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 kişi, Edirne'de hudut birlikleri tarafından yakalandı. Yapılan araştırmada, yakalananlardan 4'ünün FETÖ ile bağlantılı olduğu tespit edildi. Hudut kartalları, terör örgütlerine karşı mücadelesini sürdürüyor.