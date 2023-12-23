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Türkiye-Yunanistan sınırında operasyon: 4'ü FETÖ bağlantılı 5 şüpheli yakalandı

Türkiye-Yunanistan sınırında operasyon: 4'ü FETÖ bağlantılı 5 şüpheli yakalandı Yunanistan'dan Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 kişi, Edirne'de hudut kartalları tarafından yakalandı. Yapılan araştırmada, yakalananlardan 4'ünün FETÖ terör örgütü üyesi olduğu ortaya çıktı. FETÖ ile mücadele, sınır bölgelerimizde de devam ediyor.