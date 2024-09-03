Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli İnternet Sitesi Kullanıma Açıldı

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli için Yeni Dijital Platform

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli çerçevesinde geliştirilmiş olan ve öğretim programlarının dijitalleşmesini hedefleyen internet sitesi erişime açıldı.

MEB Bakanı Tekin'in Duyurusu

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, resmi sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımda, http://tymm.meb.gov.tr adresindeki web sayfasının öğretmenler ve eğitim paydaşlarının kullanımına sunulduğunu bildirdi.

Geniş İçerik Yelpazesi

Bu platform, öğretim programları, ders kitapları ve program okuryazarlığına dair motivasyon sağlayan içeriklerle zenginleştirildi. Site üzerinden kullanıcılar, program modülleri ve tanıtım videolarına erişim sağlayabilecek.

Gelişen İhtiyaçlara Yanıt Vermek

Tekin, web sitesinin sürekli güncellenerek genişleyeceği bilgisini vererek, "Bu platform ile öğretmenlerimizin ve öğrencilerimizin eğitim süreçlerinde ortaya çıkan ihtiyaçlara en iyi şekilde cevap vermeyi hedefliyoruz" dedi. Ayrıca bu değerli projenin hayata geçmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.