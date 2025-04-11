Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli İzleme ve Değerlendirme Çalıştayı Düzenlendi

Çalıştayda Eğitimin Geleceği Tartışıldı

Türk Eğitim-Sen tarafından organize edilen "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli İzleme ve Değerlendirme Çalıştayı", ülkemizdeki eğitim sisteminin geleceğine dair önemli tartışmaların yapıldığı bir platform oldu. Çalıştay, kurulan 17 komisyon aracılığıyla 22 ders ekseninde ders programlarının, ders kitapları içeriklerinin ve öğrenci etkinliklerinin kapsamlı bir şekilde incelenmesini hedefliyor.

Talip Geylan'dan Eğitim Vurgusu

Çalıştayın açılışında konuşan Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, gelişmiş ülkelerin güçlü ve adil eğitim sistemlerinin ortak noktası olduğuna dikkat çekerek, eğitime yapılan yatırımların ekonomik ve sosyal kalkınmaya katkı sağladığını ifade etti. Geylan, "Öğretmenler ve eğitim çalışanları, yalnızca ders anlatan değil; aynı zamanda geleceği inşa eden mimarlardır" diyerek onların haklarının korunmasının eğitim sisteminin başarısı açısından kritik olduğunu vurguladı.

Eğitimde Katılımcılık ve Şeffaflık

Geylan, öğretim programlarının katılımcı, şeffaf ve bilimsel temellere dayalı bir biçimde yürütülmesi gerektiğini belirterek, sendikanın her zaman milli ve çağdaş bir eğitim sistemini savunduğunu aktardı. Ayrıca, yeni müfredatın eğitim camiasında bazı soru işaretleri doğurduğunu, sürecin hızlı ilerleyişinin öğretmenlerin ve akademisyenlerin katılımını zayıflattığını bildirdi.

Amaca Yönelik Çözüm Üretimi

Çalıştay sonucunda oluşturulacak raporun Milli Eğitim Bakanlığı, TBMM ve diğer ilgili kurumlarla paylaşılacağını açıklayan Geylan, amaçlarının körü körüne eleştirmek değil, mevcut sorunlara çözüm üretmek olduğunu vurguladı. Eğitim içeriklerinde, özellikle temel derslerin yanı sıra Türk kültürüyle ilgili konuların da revize edilmesi gerektiğini ifade etti.

Ders İçerikleri Üzerine Derinlemesine Analiz

Çalıştay boyunca 17 komisyon aracılığıyla ders içerikleri detaylı bir şekilde tartışılacak. Bu süreçte ders kitaplarının milli değerler ve kültürel birikim göz önünde bulundurularak öğrencilere aktarımı da ele alınacak. Geylan, bu yaklaşımla ölçme değerlendirme süreçlerinin öğretim programlarına uygun biçimde yeniden yapılandırılması gerektiğinin altını çizdi.

Proje Okulları ve Yönetici Atamaları

Sınavla öğrenci alan "proje okulları" için yönetici ve öğretmen atamalarının yapıldığını hatırlatan Geylan, bu atamaların Milli Eğitim Bakanlığına bağlı yönetmeliklere uygun şekilde gerçekleştirilmesini talep ettiklerini belirtti.

Türk Eğitim-Sen tarafından, Ankara'da bir otelde "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli İzleme ve Değerlendirme Çalıştayı" düzenlendi. Çalıştayın açılışında Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan (fotoğrafta) konuşma gerçekleştirdi.

Türk Eğitim-Sen tarafından, Ankara'da bir otelde "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli İzleme ve Değerlendirme Çalıştayı" düzenlendi. Çalıştayın açılışında Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan (fotoğrafta) konuşma gerçekleştirdi.