Türkiye Yüzyılı'nda Merkez Kariyer Uzmanlığı Şurası Ankara'da Yapıldı

Kamu Uzmanları Platformu tarafından, merkez kariyer uzmanlığı sisteminin yeniden değerlendirilmesi, güçlendirilmesi ve kurumsallaştırılması amacıyla gerçekleştirilen "Türkiye Yüzyılı'nda Merkez Kariyer Uzmanlığı Şurası" Ankara'da yapıldı.

Şura, Ankara Ticaret Odası (ATO) Meclis Konferans Salonu'nda toplandı. Etkinliğe, çeşitli bakanlıkların yöneticileri, Kamu Uzmanları Platformu ve kariyer uzmanları dernekleri temsilcileri, merkez kariyer uzmanları ve akademisyenler katılım sağladı.

Kamu Uzmanları Platformu Başkanı Serkan Güney, programın açılışında yaptığı konuşmada, merkez kariyer uzmanlıklarının devletin entelektüel sermayesini inşa eden ve politika üretiminin temel bileşenleri olduğunu vurguladı. Güney, şuranın yalnızca geçmişi değerlendirmekle kalmayıp, geleceğe yönelik bir kamu uzmanlık sistemi vizyonu sunacağını belirtti.

“Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında kamu yönetimimizin etkinliği, şeffaflığı, hesap verilebilirliği, nitelikli insan kaynağıyla mümkün olacaktır,” diyen Güney, merkez kariyer uzmanlarının bilgiye ve analize dayalı katkılarının, Türkiye'nin kalkınması için kritik öneme sahip olduğunu ifade etti.

Şuranın ilk iki oturumu, "Merkez Kariyer Uzmanlığına Yönelik Kamusal Vizyon ve Kişisel Tecrübeler" ile "Kamu Perspektifinden Merkez Kariyer Uzmanlığının Geleceği" konularına odaklandı. Bu noktada, merkez kariyer uzmanlık yapısının mevcut durumu ve kurumsal kapasite açısından taşıdığı stratejik önem tartışıldı.

Üçüncü oturumda ise "Merkez Kariyer Uzmanlarının Dünü, Bugünü ve Yarını", "Merkez Kariyer Uzmanlık Kadrolarına Meslek Dışından Atama Yapılmasında Yaşanan Hukuki Sorunlar", "Kariyer Uzmanı İstihdamında Kişilik Envanteri Testlerinin Uygulanabilirliği" ve "Merkez Kariyer Uzmanlarının Sosyal Güvenliği ve Güncel Sorunlar" gibi konular değerlendirildi.

Program, kapanış oturumu ile sona erdi ve etkinliğin çıktılarının, ilgili kurumlar nezdinde önemli yankılar bulması temenni edildi.

Kamu Uzmanları Platformunca, merkez kariyer uzmanlığı sisteminin yeniden değerlendirilmesi, güçlendirilmesi ve kurumsallaştırılması hedefiyle "Türkiye Yüzyılı'nda Merkez Kariyer Uzmanlığı Şurası" gerçekleştirildi. Ankara Ticaret Odası (ATO) Meclis Konferans Salonu'ndaki programın açılış konuşmasını Kamu Uzmanları Platformu Başkanı Serkan Güney yaptı.

Kamu Uzmanları Platformunca, merkez kariyer uzmanlığı sisteminin yeniden değerlendirilmesi, güçlendirilmesi ve kurumsallaştırılması hedefiyle "Türkiye Yüzyılı'nda Merkez Kariyer Uzmanlığı Şurası" gerçekleştirildi. Ankara Ticaret Odası (ATO) Meclis Konferans Salonu'ndaki programın açılış konuşmasını Kamu Uzmanları Platformu Başkanı Serkan Güney yaptı.