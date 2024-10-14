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Türkiye Yüzyılı'nda Türk Diasporası'nın Rolü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Türk diasporasının kültürel rolü ve yeni hedefler üzerine bilgi verdi.

Yayın Tarihi: 14.10.2024 11:38
Güncelleme Tarihi: 14.10.2024 11:45
Türkiye Yüzyılı'nda Türk Diasporası'nın Rolü

Türkiye Yüzyılı'nda Türk Diasporası'nın Önemi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Türkiye Yüzyılı'nda I. Uluslararası Türk Diasporası Sempozyumu"nda yaptığı konuşmada, Türk diasporasının kültürel bir aktör olarak işlev görebilmesi için fikirde ve işte birlikteliğin şart olduğunu vurguladı. Bu birlikteliğin, ortak akıl ve irade ile sağlanabileceğini ifade etti.

Video Konferans ile Anlatıldı

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen sempozyum, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı işbirliği ile gerçekleştirildi. Yılmaz, video konferansla katıldığı etkinlikte, yurt dışında 7 milyondan fazla Türk vatandaşının kendi ülkelerinde Türkiye'yi temsil ettiğine ve bu bireylerin anavatanlarına olan özlemlerinin dayanışmayla birleştiğine dikkat çekti.

Kültürel Kimlik ve Hedefler

Yılmaz, Türk diasporasının, kökleri Orta Asya'ya dayanan kültürel birikimi ile Türk dünyasının ayrılmaz parçası olduğunu dile getirerek, yurt dışında yaşayan Türklerin kültürel kimliklerini korumalarının Türkiye'nin diaspora politikasının temel hedefleri arasında yer aldığını belirtti.

Sosyal Destekler ve Ortak Mücadele

Yılmaz, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının, yurt dışındaki Türklerin dil eğitimi ve anavatan bilinci konusunda çeşitli destekler sunduğunu aktardı. Ayrıca, ayrımcılıkla ve İslam düşmanlığına karşı sivil toplum kuruluşlarının mücadele gücünü artırmak için önemli çabaların gösterildiğini söyledi.

Uluslararası Politikalar ve Mücadele Bildirgesi

Sempozyum sonunda yayınlanacak olan "İslamofobi ve Türkofobi ile Mücadele Bildirgesi"nin, diasporadaki Türk ve Müslüman topluluklar arasında daha güçlü bağlar kurulmasına katkı sağlayacağına inandığını belirten Yılmaz, bu bağlamda uluslararası düzeyde daha etkili lobicilik faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Gelecek İçin Ortak Hedefler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "Bu birliktelik, hem ekonomik hem de diplomatik arenada Türk dünyasının küresel etkinliğini artıracak en güçlü araç olacaktır." diyerek, birliktelik ruhunun önemine değindi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi ev sahipliğinde...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi ev sahipliğinde, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) iş birliğiyle düzenlenen Türkiye Yüzyılı'nda I. Uluslararası Türk Diasporası Sempozyumu'na video konferans aracılığıyla katılarak konuşma yaptı.

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