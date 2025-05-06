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TÜRKSAT, Depremde İletişimi Güçlendirmek İçin Uydu Çözümü Üzerinde Çalışıyor

TÜRKSAT, deprem gibi afetlerde iletişimi güçlendirmek için uydu destekli çözüm geliştiriyor.

Yayın Tarihi: 06.05.2025 11:34
Güncelleme Tarihi: 06.05.2025 11:34
TÜRKSAT, Depremde İletişimi Güçlendirmek İçin Uydu Çözümü Üzerinde Çalışıyor

TÜRKSAT Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay, 6A uydu projesinin devreye girmesi ile birlikte, 7A için hazırlıklara başladıklarını duyurdu.

Atalay, "6A önemli bir kapasiteyle ihtiyacımızı ve açığımızı gideriyor ancak talep oldukça yoğun. 7A için de çalışmalarımıza devam ediyoruz," dedi.

TÜRKSAT, bu çalışmalar kapsamında, deprem gibi doğal afetlerde iletişimde yaşanan aksaklıkları en aza indirmek amacıyla uydu destekli bir çözüm üzerinde yoğun bir şekilde çalışıyor.

Uydu sistemleri, acil durumlarda kesintisiz iletişim sağlamak için kritik bir rol üstleniyor. TÜRKSAT, bu konuda attığı adımlarla, Türkiye'nin iletişim altyapısını güçlendirme hedefini sürdürmektedir.

Bu bağlamda, Anadolu Ajansı ile yapılan işbirliği ve paylaşımlar da dikkat çekiyor. Gelecekteki doğa olaylarına yönelik hazırlıklar, iletişim alanında yaşanabilecek krizleri minimize etmeyi amaçlıyor.

Haberleşme uydusu Türksat 6A'nın devreye alınmasıyla Türksat 7A için hazırlıklara başlayan...

Haberleşme uydusu Türksat 6A'nın devreye alınmasıyla Türksat 7A için hazırlıklara başlayan TÜRKSAT, deprem gibi doğal afetlerde iletişimde yaşanan aksaklıkları en aza indirmek için uydu destekli bir çözüm üzerinde çalışıyor. TÜRKSAT Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

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