Türksat'tan Siber Güvenlik Ürünleri Hakkında Açıklama

Türksat'tan Siber Güvenlik Açıklaması

Türksat AŞ, bazı basın yayın organlarında çıkan, "İsrail menşeli siber güvenlik ürünleri kullanıldığı" yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

Asılsız İddialara Cevap

Yapılan açıklamada, "Türksat'la birlikte bazı kamu kurumları ve şirketlerin İsrail menşeli siber güvenlik ürünleri kullandığı" iddialarının doğru olmadığı belirtildi.

Şirket, "Uzun yıllardır yerli ve yabancı teknoloji yatırımları ile artan siber tehditlere karşı altyapılarını koruma, riskleri azaltma ve siber dayanıklılığı artırma amacıyla çeşitli ürün ve hizmetler sunduklarını" vurguladı.

Türksat, "Doğrudan İsrail menşeli hiçbir ürün kullanılmamaktadır" ifadesini kullanarak, kamuoyunu yanıltan haberlere itibar edilmemesi gerektiğini belirtti.

Ayrıca, şirketin faaliyetlerini, "devletimizin güvenlik konsepti ve uluslararası hassasiyetleri" çerçevesinde yürüttüğüne dikkat çekildi.