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TÜRKSAT'tan Uçaklara Uydu Bağlantılı İnternet Hizmeti 2023'te Başlıyor

TÜRKSAT, AJet uçaklarıyla başlayacak uydu bağlantılı internet hizmetini bu yıl içinden tüm THY uçaklarına yaymayı planlıyor.

Yayın Tarihi: 26.04.2025 17:11
Güncelleme Tarihi: 26.04.2025 17:11
TÜRKSAT'tan Uçaklara Uydu Bağlantılı İnternet Hizmeti 2023'te Başlıyor

TÜRKSAT, Uçaklarda Uydu Bağlantılı İnternet Hizmetiyle Yolcuları Gökyüzünde Destekleyecek

TÜRKSAT Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay, uydu üzerinden sağlanan uçak içi internet hizmeti sayesinde yolcuların gökyüzünde de dünyayla bağlantılarını sürdürebileceklerini açıkladı. Atalay, bu yıl içinde AJet uçaklarında başlayacak hizmetin, daha sonra tüm THY uçaklarına yayılacağı müjdesini verdi.

Uluslararası Zirvede Yenilikçi Projeler

TÜRKSAT Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay, 9. Ulusal Yönetim Bilişim Sistemleri (YBS) Zirvesi'nde yer aldı. Teknolojinin son 40 yılda kat ettiği mesafeye dikkat çekerken, günümüzde üretilen verinin altın ve petrolden daha değerli hale geldiğini belirtti. Atalay, dünya genelinde 178 zettabayt veri üretildiğini ve bu verilerin uygun şekilde yönetilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Uçak İçi İnternet Projesi ve Türk Mühendisleri

Atalay, Türk Hava Yolları ile birlikte kesintisiz ve yüksek hızlı internet hizmeti sunmak için çalışmaların sürdüğünü belirtti. Uçak içi internet projelerinin, hem teknolojik hem de milli bir kazanım olduğunu ifade etti. Ayrıca, Türk mühendislerinin dünya çapında yeteneklere sahip olduğunu belirterek, sadece disiplinle daha başarılı olunabileceğini vurguladı.

TÜRKSAT'ın Uluslararası Vizyonu

Atalay, TÜRKSAT'ın e-Devlet Kapısı altyapısını yalnızca dost ve kardeş ülkelerle paylaşacağını ve bu vizyonun iki önemli sonucu olacağını dile getirdi. KKTC'de uygulamaya koyulan bu sistemin, ihtiyaç duyan diğer ülkelerle paylaşılacağını kaydetti.

TÜRKSAT Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay, Ankara Medipol Üniversitesi İktisadi İdari ve Sosyal...

TÜRKSAT Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay, Ankara Medipol Üniversitesi İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi ile Yönetişim Bilişim Sistemleri Enstitüsünün ortaklaşa düzenlediği 9. Ulusal Yönetim Bilişim Sistemleri (YBS) Zirvesi'ne katıldı. Atalay, burada konuşma yaptı.

TÜRKSAT Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay, Ankara Medipol Üniversitesi İktisadi İdari ve Sosyal...

TÜRKSAT Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay, Ankara Medipol Üniversitesi İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi ile Yönetişim Bilişim Sistemleri Enstitüsünün ortaklaşa düzenlediği 9. Ulusal Yönetim Bilişim Sistemleri (YBS) Zirvesi'ne katıldı. Atalay, burada konuşma yaptı.

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