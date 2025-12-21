DOLAR
Turunç Masa Kasım’da Memnuniyeti %95,83’e Taşıdı: 16.429 Çağrıya Yanıt

Antalya Muratpaşa Belediyesi’nin Turunç Masa projesi kasımda 16.429 çağrıya yanıt verip 9.580 başvuruyu çözüme kavuşturarak memnuniyeti %95,83’e yükseltti.

Yayın Tarihi: 21.12.2025 11:12
Güncelleme Tarihi: 21.12.2025 11:12
Turunç Masa Kasım'da Memnuniyeti %95,83'e Taşıdı: 16.429 Çağrıya Yanıt

Turunç Masa Kasım’da Memnuniyeti %95,83’e Taşıdı

Antalya Muratpaşa Belediyesi’nin halkla ilişkiler ve yönetişim projesi Turunç Masa, kasım ayında 16.429 çağrıya yanıt vererek, ay boyunca kayda alınan 9.580 başvurunun çözüme kavuşturulmasıyla sistemdeki memnuniyet oranını %95,83 seviyesine çıkardı.

2014 yılında hayata geçirilen Turunç Masa; 444 80 07 numaralı çağrı merkezi, gezici ekipler, sosyal medya ve web kanalları aracılığıyla Muratpaşalıların talep, öneri ve şikâyetlerini 7 gün 24 saat kayıt altına alarak çözüme ulaştırıyor. Kasım ayında çağrı merkezinin telefonları 16.429 kez çalarken, bu aramaların 9.580’i başvuru olarak sisteme kaydedildi.

Başvuru Yoğunluğu

Turunç Masa’ya kasım ayında en fazla başvuru, Muratpaşa’nın en yüksek nüfuslu mahallesi olan Güzeloba’dan geldi. Güzeloba Mahallesi’nde 830 başvuru kayda alınırken; Çağlayan Mahallesi 561, Şirinyalı Mahallesi ise 512 başvuruyla sıralamada yer aldı.

Başvuru Konuları ve Birimler

Başvuruların konu dağılımında ilk sırayı Sağlık İşleri Müdürlüğü aldı. Evde bakım, hasta nakil ve veterinerlik hizmetleri için toplam 2.345 başvuru yapıldı. Sağlık İşleri Müdürlüğü’nü; iş yerlerinden ambalaj atıklarının toplanması ve Çevreci Komşu Kart Projesi kapsamında geri dönüştürülebilir atıkların evlerden randevulu alınmasına yönelik 1.862 başvuru ile İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü izledi.

Turunç Masa’ya iletilen talepler, titizlikle değerlendiriliyor ve çözüm süreçleri anlık olarak takip ediliyor; bu yaklaşım memnuniyet oranının yükselmesinde belirleyici oldu.

AY BOYUNCA KAYDA ALINAN 9 BİN 580 BAŞVURUNUN ÇÖZÜME KAVUŞTURULMASIYLA SİSTEMDEKİ MEMNUNİYET ORANI YÜZDE 95,83'E ULAŞTI.

AY BOYUNCA KAYDA ALINAN 9 BİN 580 BAŞVURUNUN ÇÖZÜME KAVUŞTURULMASIYLA SİSTEMDEKİ MEMNUNİYET ORANI YÜZDE 95,83’E ULAŞTI.

