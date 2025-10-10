TUSAŞ Genel Müdürü Demiroğlu Manisa'da: "Dönüşümü Yönetmek" Konferansı

TUSAŞ Genel Müdürü Dr. Mehmet Demiroğlu Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nde Öğrencilerle Buluştu

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) Genel Müdürü Dr. Mehmet Demiroğlu, Manisa Celal Bayar Üniversitesinde (MCBÜ) düzenlenen "Dönüşümü Yönetmek" konulu konferansta öğrencilerle buluştu.

Konferansın Ana Teması ve Mesajları

Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Yerleşkesi Prof. Ümit Doğay Arınç Kültür Merkezinde gerçekleştirilen programda konuşan Demiroğlu, katılımcılara Türkiye'nin geleceğine katkı sağlayacak projelerde aktif rol almaları çağrısında bulundu. Demiroğlu, "Hayat bir serüvendir. Başarısızlıktan korkmayın. Her değişim, aslında bir fırsattır. Değişmekten ve değiştirmekten korkmayın." ifadelerini kullandı.

Havacılık tarihine değinen Demiroğlu, "1910'lu yıllarda başlayan havacılık serüveni, 1973'te TUSAŞ'ın kuruluşuyla kurumsal kimlik kazanmıştır. Bizim temel amacımız 'kendi uçağını kendin yap' anlayışıdır." sözleriyle sektörün kökleri ve TUSAŞ'ın vizyonuna vurgu yaptı.

Dönüşüm: Teknoloji, İnsan ve Kurum Kültürü

Demiroğlu, dönüşüm süreçlerinin yalnızca teknolojiyle sınırlı kalmaması gerektiğini, aynı zamanda insan kaynağı ve kurum kültürü üzerinde de yönetilmesi gerektiğini belirtti. Sanayi, teknoloji ve liderlikte dönüşümün önemine dikkat çekti.

Üniversite-TUSAŞ İş Birliği ve Laboratuvar

MCBÜ Rektörü Prof. Dr. Rana Kibar ise üniversitenin gelişim, yenilik ve işbirliğini merkeze alan bir anlayışla çalıştığını söyledi. Rektör Kibar, TUSAŞ ile yürütülen ortak çalışmalar kapsamında özellikle mühendislik fakültesi öğrencilerinin yararlanacağı özel bir laboratuvar kurulduğunu ve yürütülen projeler hakkında bilgi verdi.

Etkinliğin sonunda düzenlenen soru-cevap bölümünde öğrenciler, TUSAŞ'ın çalışmaları ve kariyer fırsatları hakkında detaylı bilgi alma imkânı buldu. Programın ardından Rektör Prof. Dr. Rana Kibar, Dr. Mehmet Demiroğlu'na teşekkür plaketi takdim etti.

Programa rektör yardımcıları Prof. Dr. Kadir Ay, Prof. Dr. Ahmet Çetin ve Prof. Dr. Oktay Üçer, akademik ve idari personel ile çok sayıda öğrenci katıldı.

