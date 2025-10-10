TUSAŞ Genel Müdürü Demiroğlu Manisa'da: "Dönüşümü Yönetmek" Konferansı

Dr. Mehmet Demiroğlu, Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nde "Dönüşümü Yönetmek" başlıklı konferansta öğrencilere çağrı yaptı; TUSAŞ-üniversite iş birliği ve özel laboratuvar gündeme geldi.

Yayın Tarihi: 10.10.2025 17:42
Güncelleme Tarihi: 10.10.2025 17:42
TUSAŞ Genel Müdürü Demiroğlu Manisa'da: "Dönüşümü Yönetmek" Konferansı

TUSAŞ Genel Müdürü Dr. Mehmet Demiroğlu Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nde Öğrencilerle Buluştu

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) Genel Müdürü Dr. Mehmet Demiroğlu, Manisa Celal Bayar Üniversitesinde (MCBÜ) düzenlenen "Dönüşümü Yönetmek" konulu konferansta öğrencilerle buluştu.

Konferansın Ana Teması ve Mesajları

Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Yerleşkesi Prof. Ümit Doğay Arınç Kültür Merkezinde gerçekleştirilen programda konuşan Demiroğlu, katılımcılara Türkiye'nin geleceğine katkı sağlayacak projelerde aktif rol almaları çağrısında bulundu. Demiroğlu, "Hayat bir serüvendir. Başarısızlıktan korkmayın. Her değişim, aslında bir fırsattır. Değişmekten ve değiştirmekten korkmayın." ifadelerini kullandı.

Havacılık tarihine değinen Demiroğlu, "1910'lu yıllarda başlayan havacılık serüveni, 1973'te TUSAŞ'ın kuruluşuyla kurumsal kimlik kazanmıştır. Bizim temel amacımız 'kendi uçağını kendin yap' anlayışıdır." sözleriyle sektörün kökleri ve TUSAŞ'ın vizyonuna vurgu yaptı.

Dönüşüm: Teknoloji, İnsan ve Kurum Kültürü

Demiroğlu, dönüşüm süreçlerinin yalnızca teknolojiyle sınırlı kalmaması gerektiğini, aynı zamanda insan kaynağı ve kurum kültürü üzerinde de yönetilmesi gerektiğini belirtti. Sanayi, teknoloji ve liderlikte dönüşümün önemine dikkat çekti.

Üniversite-TUSAŞ İş Birliği ve Laboratuvar

MCBÜ Rektörü Prof. Dr. Rana Kibar ise üniversitenin gelişim, yenilik ve işbirliğini merkeze alan bir anlayışla çalıştığını söyledi. Rektör Kibar, TUSAŞ ile yürütülen ortak çalışmalar kapsamında özellikle mühendislik fakültesi öğrencilerinin yararlanacağı özel bir laboratuvar kurulduğunu ve yürütülen projeler hakkında bilgi verdi.

Etkinliğin sonunda düzenlenen soru-cevap bölümünde öğrenciler, TUSAŞ'ın çalışmaları ve kariyer fırsatları hakkında detaylı bilgi alma imkânı buldu. Programın ardından Rektör Prof. Dr. Rana Kibar, Dr. Mehmet Demiroğlu'na teşekkür plaketi takdim etti.

Programa rektör yardımcıları Prof. Dr. Kadir Ay, Prof. Dr. Ahmet Çetin ve Prof. Dr. Oktay Üçer, akademik ve idari personel ile çok sayıda öğrenci katıldı.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) Genel Müdürü Dr. Mehmet Demiroğlu (sağ 3), Manisa Celal...

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) Genel Müdürü Dr. Mehmet Demiroğlu (sağ 3), Manisa Celal Bayar Üniversitesinde (MCBÜ) "Dönüşümü Yönetmek" konulu konferans verdi. Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Yerleşkesi Prof. Ümit Doğay Arınç Kültür Merkezinde gerçekleştirilen programa, Rektör Prof. Dr. Rana Kibar (sol 3), rektör yardımcıları Prof. Dr. Kadir Ay (solda), Prof. Dr. Ahmet Çetin (sol 2) ve Prof. Dr. Oktay Üçer (sağ 2), dekanlar, müdürler, akademik ve idari personel ile çok sayıda öğrenci katıldı.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) Genel Müdürü Dr. Mehmet Demiroğlu (sağ 3), Manisa Celal...

İLGİLİ HABERLER

Ziraat, Halkbank ve Vakıfbank'tan 0.49 Faizli Konut Kredisi Müjdesi

Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Bursu: 5 Bin Öğrenciye Destek — Son Başvuru 20 Ekim

İBB'den 20.000 TL Genç Üniversiteli Bursu: 2025-2026 Başvurularında Son Gün 17 Ekim 2025

Konut Seferberliği Resmen Başladı: Bakan Kurum'dan 500 Bin Sosyal Konut Müjdesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Aydın Germencik'te Trafik Kazası: Sulama Kanalına Çarpan Araçta 1 Kişi Öldü
2
Beylikdüzü'nde Kaldırıma Çarpan Otomobil: Aıman Zrık Hayatını Kaybetti
3
MİT Başkanı İbrahim Kalın: Gazze'de Ateşkes Yeni Bir Dönemin Başlangıcı
4
Sakarya'da Trafik Kazasında Şehit Olan 2 Jandarma İçin Tören
5
Fidan: "Türkiye Yüzyılı Vizyonu'nun taşıyıcıları sizler olacaksınız" — Gazi Üniversitesi 2025-2026 Açılışı
6
İsrail'in Alıkoyduğu Özgürlük Filosu Aktivistleri Hapishane Korkusunu Anlattı
7
Kocaeli'de İsrail'in Özgürlük Filosu'na Saldırı Protestosu

VGM Burs Başvuruları Başladı: Üniversiteye Aylık 3.000 TL, Ortaöğretime 1.250 TL

3600 Ek Gösterge ve Memur Disiplin Affı Yolda

Mehmet Şimşek'in Yeni Vergi Hamlesi: Doktor, Kuyumcu, Galerici, Emlakçı Mercek Altında

Ziraat, Halkbank ve Vakıfbank'tan 0.49 Faizli Konut Kredisi Müjdesi

Emeklilik Borçlanmasında Gizli Vergi Fırsatı: 30 Bin TL'ye Varan İade

İBB'den 20.000 TL Genç Üniversiteli Bursu: 2025-2026 Başvurularında Son Gün 17 Ekim 2025

11. Yargı Paketi: Genel Af Var mı, Meclis'e Ne Zaman Geliyor?

Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Bursu: 5 Bin Öğrenciye Destek — Son Başvuru 20 Ekim

Sultandağı Belediyesi'nden Rekor Promosyon: Kadroluya 80.500 TL

İcradan ve Mahkemeden Satılık Gayrimenkuller: Çanakkale Biga ve Kırşehir'de Kelepir Fırsatlar

Meclis'e Gelen Yeni Trafik Cezaları: Kurallar Baştan Yazılıyor

Konut Seferberliği Resmen Başladı: Bakan Kurum'dan 500 Bin Sosyal Konut Müjdesi