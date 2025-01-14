TUSAŞ Genel Müdürü Demiroğlu, Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, AA'nın Yılın Kareleri oylamasında milli muharip uçağı KAAN'ı temsil etti.

Yayın Tarihi: 14.01.2025 10:56
Güncelleme Tarihi: 14.01.2025 10:58
TUSAŞ Genel Müdürü Demiroğlu, Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

TUSAŞ Genel Müdürü Demiroğlu Yılın Kareleri Oylamasında

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı. Oylama, medya dünyasının önemli anlarını ve gelişmelerini ödüllendirmeyi amaçlıyor.

Milli Muharip Uçak KAAN Temsil Edildi

Demiroğlu, Haber kategorisinde, TUSAŞ tarafından yürütülen Türkiye'nin en önemli teknoloji projelerinden biri olan milli muharip uçağı KAAN'ın tanıtımını yaptı. Projenin önemi, Türkiye'nin savunma sanayisindeki yerini güçlendirmesi ve kendi teknolojik bağımsızlığını sağlaması açısından büyük bir fırsat sunmasıdır.

Oylamada, vatandaşlar da kendi tercihlerini bildirerek Türk havacılık sektörünün gelişimine katkı sağlama fırsatı bulacaklar. Demiroğlu'nun katılımı, TUSAŞ’ın projelerinin ulusal ve uluslararası düzeydeki tanınırlığını artırmayı hedefliyor.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, Anadolu Ajansının (AA)...

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, Anadolu Ajansının (AA) 2024'e damga vuran olaylara, yaşam ve günlük hayata ilişkin fotoğraflarının yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, Anadolu Ajansının (AA)...

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, Anadolu Ajansının (AA) 2024'e damga vuran olaylara, yaşam ve günlük hayata ilişkin fotoğraflarının yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

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