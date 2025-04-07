TUSAŞ'ın AKSUNGUR İHA'sı, ASELSAN Mühimmatlarıyla Hedefi Vurdu!

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen insansız hava aracı AKSUNGUR, ASELSAN üretimi LGK81 ve LGK82 mühimmatları ile hedefi tam isabetle vurdu.

TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, AKSUNGUR'un kaydettiği bu yeni başarıyı duyurdu. Demiroğlu, milli motor ile gerçekleştirilen test uçuşunun ardından AKSUNGUR'un etkileyici performansına dikkat çekti.

Demiroğlu, “Bu başarı, milli savunma sanayimizin geldiği noktayı bir kez daha gözler önüne seriyor ve Türkiye'nin savunma alanındaki bağımsızlık yolculuğuna güç katıyor.” ifadesini kullanarak, AKSUNGUR'un önemini vurguladı.

İlk saha görevine 2021'in ikinci çeyreğinde başlayan AKSUNGUR, Ekim 2021'de Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterine girdi. Geçen süreçte, yurt içinde ve dışında farklı kullanıcıların hizmetine sunulan AKSUNGUR, çeşitli faydalı yüklerle yeni yeteneklerle donatıldı.