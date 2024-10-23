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TUSAŞ Saldırısı Sonrası Bakanlardan Destek Ziyareti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, bakanlarla birlikte TUSAŞ saldırısında yaralananları ziyaret etti, terörü lanetledi.

Yayın Tarihi: 23.10.2024 22:40
Güncelleme Tarihi: 23.10.2024 22:40
TUSAŞ Saldırısı Sonrası Bakanlardan Destek Ziyareti

TUSAŞ Saldırısı Üzerine Bakanlar Ziyaret Gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) yerleşkesine düzenlenen terör saldırısında yaralananları ziyaret etti.

Yılmaz: Teröristler Amacına Ulaşamayacak

Hastaneden ayrılırken açıklamalar yapan Yılmaz, "Şunu açık ve net ifade etmek isteriz, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da terör eylemi yapanlar, teröristler ve bunları hedef haline getirenler hiçbir zaman amaçlarına ulaşamayacaklar." dedi. Ayrıca, terör olaylarının arkasındaki amacın halkın huzurunu kaçırmak olduğunu belirtti.

Şehit ve Yaralılar Hakkında Bilgi Verildi

Açıklamasında Yılmaz, olayda 5 şehidin, 22 yaralının olduğunu ve yaralıların durumlarının genel olarak iyi olduğunu söyledi. "7 polisimiz yaralı, fakat durumları iyi" diyerek ilgili sağlık birimlerine teşekkür etti.

İçişleri Bakanı Yerlikaya'nın Açıklamaları

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, saldırıyı gerçekleştiren terör örgütünü kınayarak, "Bu terör örgütleri hiçbir zaman hedeflerine ulaşamayacaklar" dedi. Ayrıca, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın saldırıyla ilgili detaylı soruşturma yürüttüğünü belirtti.

Sağlık Bakanı Memişoğlu: Yaşanan Acıyı Paylaşıyoruz

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, yaşamını yitirenlere rahmet, yaralılara acil şifa dilediğini ifade etti. Yaralılardan üçünün taburcu edildiğini, birinin durumunun kritik olduğunu aktardı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş'ın Destek Vurgusu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, saldırıyı gerçekleştirenleri kınayarak, ilk andan itibaren psikososyal destek ekiplerinin sahada olduğunu anlattı. Göktaş, terörle mücadelenin kararlılıkla süreceğini ifade etti.

Bakanlar, ziyaret esnasında TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu ile ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol'un da kendilerine eşlik ettiğini belirtti.

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