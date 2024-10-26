DOLAR
34,28 0,05%
EURO
36,96 0,12%
ALTIN
3.027,61 -0,05%
BITCOIN
2.301.984,88 -0,27%

TUSAŞ Saldırısının Gölgesinde HDP İlişkisi

Mine Sevjin Alçiçek'in TUSAŞ saldırısındaki rolü ve HDP bağlantısı ortaya çıktı.

Yayın Tarihi: 26.10.2024 11:51
Güncelleme Tarihi: 26.10.2024 11:51
TUSAŞ Saldırısının Gölgesinde HDP İlişkisi

TUSAŞ Saldırısında HDP Bağlantısı

TÜrk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'ne (TUSAŞ) düzenlenen terör saldırısının faillerinden biri, Mine Sevjin Alçiçek'in Halkların Demokratik Partisi (HDP) üyesi olduğu belirlendi.

Terörle Mücadelede Yeni Gelişmeler

Alçiçek'in, Hakkari'de 2014 yılında HDP Merkez İlçe Başkanlığı'nda yöneticilik yaptığı ve PKK propagandası yapan etkinliklerde aktif rol üstlendiği bilgisi edinildi. Alçiçek'in, Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2015 yılında yasa dışı gösteri ve eylemlere katıldığı gerekçesiyle hakkında soruşturma açıldığı bilgisi de dikkat çekiyor.

Özellikle 2015 yılına ait cenaze törenleri ve Abdullah Öcalan lehine düzenlenen yürüyüşler gibi etkinliklere katılması, Alçiçek'in terör örgütüyle olan bağlantısını güçlendiriyor.

İçişleri Bakanı'ndan Açıklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, TUSAŞ'a yapılan saldırıda etkisiz hale getirilen teröristlerin kimliklerinin Mine Sevjin Alçiçek ve Ali Örek olduğunu açıklamıştır. Alçiçek'in 20 Ağustos 2015'ten bu yana firari olduğu ve arandığı bildirilmektedir.

Bu gelişmeler, terörle mücadelenin seyrini etkilemeye devam ederken, her geçen gün yeni bilgiler kamuoyu ile paylaşılmaktadır.

İLGİLİ HABERLER

SGK'dan yeni emeklilik düzenlemesi! 900 günü olana 3 maaş birden verilecek

İş Bankası’ndan dev destek! Milyarlarca lira ödenecek

2024 bitmeden yüzbinlerce konut teslim edilecek! TOKİ’den açıklama geldi

Tarihin rekor politika faizi artırım kararı açıklandı! Merkez Bankası yüzde 200 artış kararı aldı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
29 Ekim tatil düzenlemesi açıklandı! 28 Ekim 2024 tatil mi- Mesai olacak mı?
2
Sinop'ta Feci Kaza: İki Otomobil Çarpıştı
3
SOLOTÜRK 29 Ekim'de İstanbul Semalarında Uçacak
4
Ukrayna'da Rus Saldırısı: 4 Ölü, 20 Yaralı
5
Bafra'da Yükümlülerin El Sanatları Sergisi Açıldı
6
Mukteda es-Sadr'dan İran İle İlgili Açıklama
7
Avustralya'da İki Küçük Uçağın Çarpışması: 3 Kişi Hayatını Kaybetti

İş Bankası’ndan dev destek! Milyarlarca lira ödenecek

Tarihin rekor politika faizi artırım kararı açıklandı! Merkez Bankası yüzde 200 artış kararı aldı

29 Ekim tatil düzenlemesi açıklandı! 28 Ekim 2024 tatil mi- Mesai olacak mı?

Kiracılara Merkez Bankası’ndan müjde! Kira fiyatları o tarihe kadar düşecek

O 2 banka emekli için gemileri yaktı! 20.000 TL karşılıksız ödüyor

Sıfır faizli kredi için son bir hafta! 3 milyon TL’ye kadar 60 ayda ödenebiliyor

2024 bitmeden yüzbinlerce konut teslim edilecek! TOKİ’den açıklama geldi

Başkan’dan asgari ücret açıklaması! Aralık zammı erken açıklandı

SGK'dan yeni emeklilik düzenlemesi! 900 günü olana 3 maaş birden verilecek

Başvuru süreci tamamlanmak üzere! Öğrencilere 15.000 TL burs ödemesi yapılacak

Eczaneye gitmeye korkutacak zam! Tüm ilaç fiyatları yüzde 23 artacak

Öğrenciler hemen hesabına baksın! 5.000 TL IBAN’da bekliyor