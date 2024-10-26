TUSAŞ Saldırısının Gölgesinde HDP İlişkisi

TUSAŞ Saldırısında HDP Bağlantısı

TÜrk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'ne (TUSAŞ) düzenlenen terör saldırısının faillerinden biri, Mine Sevjin Alçiçek'in Halkların Demokratik Partisi (HDP) üyesi olduğu belirlendi.

Terörle Mücadelede Yeni Gelişmeler

Alçiçek'in, Hakkari'de 2014 yılında HDP Merkez İlçe Başkanlığı'nda yöneticilik yaptığı ve PKK propagandası yapan etkinliklerde aktif rol üstlendiği bilgisi edinildi. Alçiçek'in, Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2015 yılında yasa dışı gösteri ve eylemlere katıldığı gerekçesiyle hakkında soruşturma açıldığı bilgisi de dikkat çekiyor.

Özellikle 2015 yılına ait cenaze törenleri ve Abdullah Öcalan lehine düzenlenen yürüyüşler gibi etkinliklere katılması, Alçiçek'in terör örgütüyle olan bağlantısını güçlendiriyor.

İçişleri Bakanı'ndan Açıklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, TUSAŞ'a yapılan saldırıda etkisiz hale getirilen teröristlerin kimliklerinin Mine Sevjin Alçiçek ve Ali Örek olduğunu açıklamıştır. Alçiçek'in 20 Ağustos 2015'ten bu yana firari olduğu ve arandığı bildirilmektedir.

Bu gelişmeler, terörle mücadelenin seyrini etkilemeye devam ederken, her geçen gün yeni bilgiler kamuoyu ile paylaşılmaktadır.