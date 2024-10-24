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TUSAŞ'taki Terör Saldırısı ve Sağlık Durumu Açıklamaları

Sağlık Bakanı Memişoğlu, TUSAŞ'taki saldırıda yaralananlar hakkında bilgi verdi.

Yayın Tarihi: 24.10.2024 15:19
Güncelleme Tarihi: 24.10.2024 15:19
TUSAŞ'taki Terör Saldırısı ve Sağlık Durumu Açıklamaları

TUSAŞ'taki Terör Saldırısı Üzerine Açıklama

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, geçtiğimiz günlerde Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin (TUSAŞ) Kahramankazan'daki tesisine düzenlenen terör saldırısında yaralananlar hakkında açıklamalarda bulundu.

Yaralıların Durumu

Memişoğlu, terör saldırısı sonucunda yaralanan vatandaşların tedavilerinin devam ettiğini belirtirken, "Bir kahramanımızın durumu halen orta ağır seyrediyor. Tüm gayretimiz, yaralılarımızın en kısa sürede sağlıklarına kavuşarak taburcu olmaları yönündedir," ifadelerini kullandı.

Acı Haberler ve Destek Mesajı

Bakan, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, TUSAŞ'a yapılan saldırıyı bir kez daha kınayarak, şehitlere Allah'tan rahmet diledi. Acılı yakınları ve millete başsağlığı dileyen Memişoğlu, şu sözlere yer verdi:

"Biz büyük bir devlet ve büyük bir milletiz. Bu acı günleri millet olarak birbirimize kenetlenerek atlatacağız."

Taburcu Olanlar ve Tedavi Süreci

Bakanlık, terör saldırısında yaralanan 22 kişiden 8'inin taburcu olduğunu, 14'ünün ise hastanelerde tedavi sürecinin devam ettiğini açıkladı.

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