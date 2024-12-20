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TUSAŞ Uçuş Test Pilotlarından Öğrencilere İlham Veren Mesajlar

TUSAŞ Eğitim Uçakları Baş Uçuş Test Pilotluğu Şefi Murat Özpala, Trabzon'da öğrencilere TEKNOFEST kuşağı ve bağımsız Türkiye hedeflerini anlattı.

Yayın Tarihi: 20.12.2024 15:16
Güncelleme Tarihi: 20.12.2024 15:45
TUSAŞ Uçuş Test Pilotlarından Öğrencilere İlham Veren Mesajlar

TUSAŞ Uçuş Test Pilotu Özpala'dan Öğrencilere Güçlü Mesajlar

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Eğitim Uçakları Baş Uçuş Test Pilotluğu Şefi ve Hürkuş Test Pilotu Murat Özpala, Trabzon Üniversitesi Mahmut Goloğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Hürkuş'un Hikayesi" adlı etkinlikte öğrencilere hitap etti. Özpala, "TEKNOFEST kuşağı" oluşturma hedefini öne çıkararak, daha iyi bir dünya için tam bağımsız Türkiye'ye katkı sağlamak gerektiğine vurgu yaptı.

Milli Eserler ve Gençlik Vurgusu

Özpala, Hürkuş, KAAN, Akıncı, Kızılelma, Bayraktar, ANKA ve TCG Anadolu gibi projelerin milli emanetler olduğunu belirterek, bu projelerin genç mühendisler tarafından hayata geçirilmesinin kendileri için büyük bir anlam taşıdığını ifade etti. Özpala, "Hürkuş'u yapan gençlerimizin yaş ortalaması 26. Bu kadar gencecik çocukların yaptığı bir uçak uçuruyor olmak gerçekten büyük keyif," dedi.

Hayaller ve Anılar

Etkinlikte, çocukluk hayallerini, mesleki tecrübelerini ve unutulmaz anılarını katılımcılarla paylaşan Özpala, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ile olan uçuş anısını içeren bir video gösterdi. Vecihi Hürkuş'un kızı Gönül Hürkuş ile 2013 yılındaki ilk uçuş sonrası buluşmalarını da anlattı.

Bağımsızlık ve Gelecek Vurgusu

Özpala, tam bağımsız Türkiye hedefinin önemine dikkat çekerek, dünyanın farklı bölgelerinde yaşanan sorunların Türkiye’nin bağımsızlık mücadelesi çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. Ayrıca, geçmişte Türkiye’nin önünü kesmeye yönelik girişimlere değinerek, 15 Temmuz darbe girişimini anımsattı ve benzer olayların bir daha yaşanmaması temennisinde bulundu.

Öğrencilerle Etkileşim

Etkinlik sonrasında öğrencilerin sorularını cevaplandıran Özpala, Rektör Prof. Dr. Emin Aşıkkutlu tarafından çiçekle onurlandırıldı. Öğrenciler, Özpala'nın başarı hikayelerinden ilham alarak geleceğe umutla bakmaya devam edecek.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Eğitim Uçakları Baş Uçuş Test Pilotluğu Şefi ve Hürkuş Test...

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Eğitim Uçakları Baş Uçuş Test Pilotluğu Şefi ve Hürkuş Test Pilotu Murat Özpala, Trabzon Üniversitesi Mahmut Goloğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Hürkuş'un Hikayesi" adlı programa katıldı.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Eğitim Uçakları Baş Uçuş Test Pilotluğu Şefi ve Hürkuş Test...

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Eğitim Uçakları Baş Uçuş Test Pilotluğu Şefi ve Hürkuş Test Pilotu Murat Özpala, Trabzon Üniversitesi Mahmut Goloğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Hürkuş'un Hikayesi" adlı programa katıldı.

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