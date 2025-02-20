TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ve YİK Başkanı Mehmet Ömer Aras Adli Kontrol Şartıyla Serbest Bırakıldı

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan ve Yüksek İstişare Konseyi (YİK) Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras, 13 Şubat'taki dernek genel kurulunda yaptığı konuşmalar nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında adli kontrol şartıyla serbest bırakıldılar.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, Turan ve Aras’ın yargıyı telkin ve yönlendirme içerikli ifadeler kullandıkları belirtiliyor. Nöbetçi sulh ceza hakimliği, her iki şüphelinin de yurt dışına çıkış yasağı ile serbest bırakılması yönünde karar aldı.

Başsavcılık, Turan'ın dernek genel kurulundaki konuşmalarında bazı soruşturma ve kovuşturmalar hakkında kamu barışını zedeleyici nitelikte ifadeler kullandığını tespit ederek, "adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" ve "yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçları kapsamında resen soruşturma başlattı.

Aynı şekilde, TÜSİAD YİK Başkanı Aras da benzer suçlamalarla gündeme gelerek, ifadelerinin alınması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesine yönlendirilmişti. Her iki isim de sonrasında ifadelerinin alınması için İstanbul Adliyesi'ne götürüldü.