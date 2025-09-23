TÜSİAD Başkanı Turan ve YİK Başkanı Aras'ın Davasında Bilirkişi Kararı

TÜSİAD Başkanı Turan ve YİK Başkanı Aras'ın davası sürüyor

İstanbul 28. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan ile Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras ve avukatları hazır bulundu. Sanıklar savunmalarında üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek beraat talep etti.

Sanıkların yargılandığı suçlamalar arasında "zincirleme şekilde basın ve yayın yoluyla yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ve "zincirleme şekilde adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" yer alıyor.

Mahkemenin ara kararı

Mahkeme, Aras'ın konuşmasına ilişkin dosyada bulunan CD'nin görüntü ve ses incelemesi ile çözümünün yapılması için bilirkişiye gönderilmesine karar verdi. Ayrıca konuşmanın yapıldığı genel kurulun ve konuşmanın yayımlandığı internet sitesinin herkesin haberinin olabileceği yerler olup olmadığına ilişkin araştırma yapılması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne yazı yazılmasına hükmedildi.

Duruşma, mahkemenin ara kararıyla 20 Ocak 2026 tarihine ertelendi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sanıkların Türkiye genelinde hukuki güvenin olmadığı, vatandaşların Devlet'e yönelik güven probleminin bulunduğu ve bu sebeple huzursuzluk oluştuğu yönünde beyanlarda bulundukları aktarıldı. İddianamede, tutuklama, kayyum atama, gözaltı gibi işlemlerin hukuksuz olduğu yönündeki söylemlerin toplumda güveni sarstığı ifade edildi.

İddianamede ayrıca, sanıkların içeriğini bilmedikleri siyasi, hukuki, adli ve idari olaylarla ilgili değerlendirmelerde bulunarak telkin ve yönlendirici mahiyette yanıltıcı ve dezenformasyon içerikli bilgileri yaydıkları kaydedildi. Aras'ın konuşmasının TÜSİAD'ın internet sitesinde görüntülü ve yazılı şekilde yayımlandığı belirtilerek, sanıkların dernek başkanlığı konumlarının sağladığı etkiyle eylemlerinin alanını genişlettikleri vurgulandı.

Savunma ve ifade özgürlüğü sınırları tartışılan iddianamede, sanıkların beyanlarının düşünce ve kanaat (ifade) özgürlüğü sınırlarını aştığı ve haber veya bilgi verme hakkı kapsamında değerlendirilemeyeceği öne sürüldü. Buna göre sanıkların toplumun doğru haber veya bilgi alma hakkını yanıltıcı bilgilerle engelledikleri ve toplum genelini ilgilendiren olaylarda endişe ve panik yaratma amacı güttükleri iddia edildi.

İddianamede, sanıkların sözlerinin ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığıyla ilgili olduğu ve eylemlerinin kamu barışını bozma potansiyeli taşıdığı belirtiliyor. Ayrıca siyasi, ekonomik ve ticari konularda toplumu manipüle etmeye yönelik gerçeğe aykırı veya yanıltıcı bilgiler verildiği vurgulandı.

Savcılık, Turan ve Aras'ın "zincirleme şekilde basın ve yayın yoluyla yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan 1 yıl 10 ay 15 günden 5 yıl 6 ay 15'er güne kadar hapis ile cezalandırılmalarını talep etti. Birleştirme talepli diğer iddianamede ise sanıkların "zincirleme şekilde adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" suçundan da 50 günden az olmamak üzere adli para cezasına çarptırılmaları istendi.