Tutuklanan Menajer Ayşe Barım, İfadesinde Karalama Kampanyasına Dikkat Çekti

Ayşe Barım, Karalama Kampanyasına Direniyor

Gezi Parkı olaylarıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Ayşe Barım, hakimlikte verdiği ifadesinde karşılaştığı karalama ve iftira kampanyasına dikkat çekti. Barım, kendisine yöneltilen suçlamaların asılsız olduğunu savunarak, üzerindeki bu baskının nedenini merak ettiğini belirtti.

Tutuklama Süreci ve Suçlamalar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Gezi Parkı olaylarına katıldığı iddiasıyla tutuklanan Barım, İstanbul Nöbetçi 4. Sulh Ceza Hakimliği’nde ifadesini verdi. Gözaltına alındığı sırada, aylık gelirinin 250 bin lira olduğunu beyan eden Barım, 23 yıl önce kurduğu ID İletişim şirketinin ardından sektördeki tecrübesini aktardı.

Suçlamalarının Dayanağı

Barım, hakkındaki suçlamaların sebep olduğu zararları dile getirerek, "Başarı hikayemde yaşanan bu utanç verici duruma maruz kaldım" dedi. Sektörde kendisi hakkında yazılan yazılarda isminin geçmemesine rağmen, barındırdığı suçlamaların ciddiyetine değindi. Barım, "Beni 'mama' ilan ettiler" diyerek yaşadığı sıkıntıyı vurguladı.

Tutuklama Kararının Gerekçesi

Barım'ın ifadesinin ardından, tutukluluk kararına varan hakimlik, üzerinde atılı suçun vasfını, mevcut delilleri ve şüphelinin iletişim kayıtlarını göz önünde bulundurdu. Hakimlik, elinde somut delil bulunduğunu ve adli kontrol önlemlerinin yetersiz kalacağını belirterek tutuklama kararını onayladı.

Soruşturmanın Genişlemesi

Ayşe Barım'a yönelik başlatılan soruşturma, Gezi Parkı olayları ve bu olaylardaki rolü nedeniyle sürdürülmektedir. Barım’ın, olayların organizatörleriyle yoğun iletişim içinde olduğu ve bazı sanatçıları bu olaylara katılmaları için yönlendirdiği iddiaları araştırılıyor. Ünlü oyuncuların tanık olarak ifadeleri alınırken, soruşturma hala devam etmektedir.

Bu süreçte Barım, sağlık sorunları nedeniyle serbest bırakılmayı talep etti, ancak hakimin verdiği karar onun tutukluluğunun devamına neden oldu.