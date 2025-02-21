Tütün İskelesi, Kış Manzarasıyla Göz Kamaştırıyor

Samsun'un Tütün İskelesi Karla Kaplandı

Samsun'un önemli simgelerinden biri olan Tütün İskelesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun 18 silah arkadaşının bal mumu heykelinin yer aldığı alan kar yağışı ile beyaza büründü.

19 Mayıs 1919 tarihinde Bandırma Vapuru ile Samsun’a ayak basan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşlarının anısının yaşatıldığı bu tarihi noktada kar etkili oldu. Bu nadir kış manzarasında, Tütün İskelesi’nde yer alan sembolik Bandırma Vapuru ve heykeller, karla kaplanarak etkileyici bir görüntü sergiliyor.

Tütün İskelesi, Samsun Limanı içinde yer almasıyla birlikte, hem tarihi önemi hem de doğal güzellikleri ile ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Kar yağışının ardından oluşan bu manzara, şehre gelen yerli ve yabancı turistler için unutulmaz bir deneyim sunuyor.

Samsun'un simgelerinden olan ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile 18 silah arkadaşının bal mumu heykelinin bulunduğu Tütün İskelesi, kar yağışıyla beyaza büründü.

Samsun'un simgelerinden olan ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile 18 silah arkadaşının bal mumu heykelinin bulunduğu Tütün İskelesi, kar yağışıyla beyaza büründü.