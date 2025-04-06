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Tuz Gölü'nde 5 Bin Fidan Dikti, Hedef 10 Bin

Aksaray'da doğaseverler, Tuz Gölü çevresine 5 bin fidan dikerek şehit ve gazilere hatıra ormanı oluşturdu. Hedef 10 bin fidan!

Yayın Tarihi: 06.04.2025 14:34
Güncelleme Tarihi: 06.04.2025 14:59
Tuz Gölü'nde 5 Bin Fidan Dikti, Hedef 10 Bin

Aksaray'da Tuz Gölü'nde Hatıra Ormanı Oluşturuldu

Aksaray'ın Eskil ilçesinde, doğaseverler tarafından Tuz Gölü çevresine 5 bin fidan dikimi gerçekleştirildi. Bu anlamlı etkinlik, şehit ve gazilerin anısına bir hatıra ormanı oluşturmak amacıyla yapıldı.

At Arabasıyla Fidan Taşıma

Fidanlar, geleneksel yöntem olan at arabasıyla bölgeye taşındı. Zorlu arazi koşullarına rağmen büyük özveriyle gerçekleşen bu etkinlikte, doğaseverler “Hedefimiz 10 bin fidan” mottosuyla bir araya geldi.

Fidanların dikimini gerçekleştiren ekipten doğasever Ahmet Sanlav, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgede 5 bin fidanın toprakla buluşturulduğunu belirterek, hedeflerinin 10 bin fidan daha dikmek olduğunu söyledi.

Doğa ve Şehit Anısına Bir Adım

Oluşturulacak hatıra ormanının, biyoçeşitliliğe katkı sağlamasının yanı sıra çevre bilincinin artmasına yardımcı olacağını vurgulayan Sanlav, şunları ifade etti:

“Aksaray Yeşil Doğa Derneği Başkanı Abdülkadir Ay’ın desteğiyle gerekli izinleri aldık. Tuz Gölü'nün eşsiz güzelliğine hayran, doğaya gönül vermiş insanlarız. Bu topraklarda huzur içinde yaşamamızı sağlayan kahraman şehitlerimizin ve gazilerimizin anısını yaşatmak istiyoruz. Amacımız, burayı kalıcı bir hatıra ormanına dönüştürmek ve gelecek nesillere daha yeşil bir Türkiye bırakmak.”

Destek Çağrısı

Ayrıca, doğasever Fehmi Meral de gerekli destekler sağlandığında 5 bin fidan daha toprakla buluşturabileceklerini ifade etti. Bu anlamlı girişim, Tuz Gölü ve çevresinin korunması adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Aksaray'ın Eskil ilçesinde doğaseverler, Tuz Gölü çevresine şehit ve gazilerin anısına bir hatıra...

Aksaray'ın Eskil ilçesinde doğaseverler, Tuz Gölü çevresine şehit ve gazilerin anısına bir hatıra ormanı oluşturmak amacıyla at arabasıyla bölgeye taşıdıkları 5 bin fidanın dikimini yaptı.

Aksaray'ın Eskil ilçesinde doğaseverler, Tuz Gölü çevresine şehit ve gazilerin anısına bir hatıra...

Aksaray'ın Eskil ilçesinde doğaseverler, Tuz Gölü çevresine şehit ve gazilerin anısına bir hatıra ormanı oluşturmak amacıyla at arabasıyla bölgeye taşıdıkları 5 bin fidanın dikimini yaptı.

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