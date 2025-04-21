Tuzla D-100 Kara Yolu 12 Saat Trafiğe Kapatılacak

Tuzla'da D-100 kara yolunun Ankara istikameti, yarın akşam saat 22.00'den itibaren tam 12 saat süreyle trafiğe kapatılacak. Bu kapatma, köprülü kavşaktaki güçlendirme çalışmaları nedeniyle gerçekleştiriliyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) yapılan açıklamaya göre, İBB Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, Tuzla D-100 kara yolu köprülü kavşağında kapsamlı güçlendirme çalışmaları yürütecek.

Çalışmalar, yarın saat 22.00'den başlayarak, 23 Nisan Çarşamba günü 10.00'a kadar devam edecek. Bu süre zarfında, Ankara istikametindeki D-100 kara yolu ve yan yol üzerindeki tüm şeritler kapatılacak.

Ulaşım için alternatif yol olarak, Tuzla D-100 kara yolu köprü kavşağının güneyinden yönlendirme yapılacak. Söz konusu çalışma süresince sürücülerin bu alternatif güzergahlara yönelmeleri tavsiye ediliyor.

Tuzla'da köprülü kavşaktaki güçlendirme çalışmaları nedeniyle D-100 kara yolu ile yan yol, Ankara istikametinde yarın saat 22.00'den itibaren 12 saat süreyle trafiğe kapatılacak.

Tuzla'da köprülü kavşaktaki güçlendirme çalışmaları nedeniyle D-100 kara yolu ile yan yol, Ankara istikametinde yarın saat 22.00'den itibaren 12 saat süreyle trafiğe kapatılacak.