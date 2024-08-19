Tuzla'da Askeri Arazide Yangın Çıktı

Tuzla'da Yangın Alarmı

Tuzla İstasyon Mahallesi'ndeki Piyade Okulu arazisinde bulunan ağaçlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın meydana geldi.

İtfaiye Ekipleri Seferber Oldu

Yangın haberinin alınmasının ardından çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi olay yerine yönlendirildi. Ekiplerin söndürme çalışmaları 3 dönümlük alanda devam ediyor. Ekiplerin yoğun mücadelesi devam ediyor.

Yerel halk panic içinde durumu izlerken, olayla ilgili gelişmeler takip ediliyor.

Tuzla Piyade Okulu arazisindeki ağaçlık alanda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Tuzla Piyade Okulu arazisindeki ağaçlık alanda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Tuzla Piyade Okulu arazisindeki ağaçlık alanda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.