Tuzla'da çatı yangını kontrol altına alındı

Tuzla Aydıntepe Mahallesi Altıntaş Sokak'ta bir binanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı ve söndürüldü.

Olay sonrası yapılan ilk değerlendirmede herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı bildirildi. Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.

Muhtarın açıklaması

Aydıntepe Mahallesi Muhtarı Ömer Yılmaz, olayla ilgili şunları söyledi:

"Yangın, Altıntaş Sokak’ta bulunan ve çatı katı diye tabir edilen bir dairede çıktı. Burası normal gündelik olarak sürekli kullanılan bir daire değil. Yazlıktan ziyade kışlık olarak kullanılan bir yer. Yangının neden çıktığı, itfaiye raporlarının tamamlanmasının ardından belli olacak. Şu an için net bir bilgi yok. Emniyet ve itfaiye ekipleri olay yerinde. Bizim mahallemiz adına en önemlisi, çok şükür herhangi bir can kaybının olmaması. Bu bizi sevindirdi."

Yangının çıkış nedeni ile ilgili soruşturma ve teknik incelemelerin sürdüğü bildirildi.

