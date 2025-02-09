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Tuzla'da Çatlaklar Nedeniyle 4 Katlı Bina Tahliye Edildi

Tuzla'da çatlaklar oluşan 4 katlı bina tedbiren tahliye edildi. İlgili ekipler olay yerinde incelemelerde bulundu.

Yayın Tarihi: 09.02.2025 05:53
Güncelleme Tarihi: 09.02.2025 05:53
Tuzla'da Çatlaklar Nedeniyle 4 Katlı Bina Tahliye Edildi

Tuzla'da Çatlaklar Nedeniyle Bina Tahliye Edildi

Tuzla'nın İçmeler Mahallesi Özyaman Sokak'ta, duvarlarında çatlaklar oluşan dört katlı bir bina tedbir amaçlı boşaltıldı. Alt katında 2 iş yeri ve üst katlarında 9 dairenin bulunduğu bu binada yaşanan tehlike, sakinlerin ihbarı üzerine hızla değerlendirildi.

Güvenlik Ekipleri Olay Yerinde

Çatlakların tespit edilmesi sonrası, itfaiye, polis, AFAD, sağlık ve zabıta ekipleri olay yerine sevk edildi. Belediye ekipleri, yaptıkları ön inceleme sonucunda binanın tahliye edilmesi yönünde karar aldı.

Kontroller ve Güvenlik Önlemleri Aldı

Bina tedbiren boşaltılırken, zabıta ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alarak vatandaşların güvenliğini sağladı. Apartman sakinlerinden Murat Şahin, olay anında ikinci kattaki duvarlarda çatlakların oluştuğunu ve seslerin geldiğini aktardı. Bu durumun kendilerini korkuttuğunu belirten Şahin, "Hemen çocuklarla dışarı çıktık. İlgili bütün kamu kurumları gelerek burada inceleme yaptı. Zaten bina kentsel dönüşümde. Durum incelenecek ve ona göre hareket edeceğiz," ifadelerini kullandı.

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