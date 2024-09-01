Tuzla'da Şiddetli Yağışlar Hayatı Olumsuz Etkiledi

Tuzla'daki Sağanak Yağışların Etkileri

Tuzla'da aniden başlayan sağanak yağış, yaşamı zorlaştırdı. Özellikle Aydınlı, Ahmet Yesevi ve Bosna mahallelerinde şiddetli yağış sonrası caddelerde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Araçlar Mahsur Kaldı

Yoğun yağış sonucu bazı yollar ve alt geçitler tamamen suyla doldu. Bu durum, birçok aracın mahsur kalmasına sebep oldu. Mahsur kalan araçların kurtarılması için itfaiye ekipleri seferber oldu.

Sorunlar Kısa Sürede Aşılmaya Çalışıldı

Yarım saat süren yağış sonrası, tıkanan mazgalların açılmasıyla su seviyeleri düşmeye başladı. Ekipler, olumsuz durumları hızlı bir şekilde düzeltmek için çalışmalarına devam etti.