Tuzla'da Zincirleme Trafik Kazası: 4 Yaralı

Tuzla'da Zincirleme Trafik Kazası

Tuzla'da gerçekleştirilen 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Olay, Tuzla Aydınlı Mahallesi Aydınlı Yolu Caddesi'nde saat 15:30 sularında meydana geldi.

Kaza Anı ve Detaylar

05 AB 193 plakalı otomobil, trafik ışıklarında bekleyen 34 LAU 721 plakalı servis minibüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle minibüs, önünde bulunan 34 CAJ 866 plakalı araca da çarparak durabildi.

Kaza sonrasında, bölgedeki iş yerlerinden birinin güvenlik kamerası görüntüleri kazanın anını kaydetti. Görüntülerde, otomobilin çarpmasıyla birlikte servis minibüsünün de önündeki araca çarpması yer almakta.

Müdahale ve Yaralılar

İhbar üzerine hızla olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı 4 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hemen hastaneye kaldırıldı. Kazanın nedeni ise henüz belirlenemedi.

Tuzla'da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.