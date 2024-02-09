Tuzla Piyade Okulu'ndaki Atatürk fotoğrafı soruşturmasında karar açıklandı

10 Kasım'da Gazi Mustafa Atatürk'ün vefatının yıl dönümü münasebetiyle Piyade Okul Komutanlığı'nda yapılan anma töreninde Atatürk'ün resmini yakasına takmayan personel ile bunu eleştiren diğer personellerin eylemleri soruşturmaya alındı.

TEYMENLER OLAYI SORUŞTURMASINDA 7 TEĞMENE İHRAC KARARI

Tuzla Piyade Okulu’nda 10 Kasım Atatürk’ü Anma günü başlayıp 13 Kasım’da süren “Teğmenler olayı” sosyal medyada gündem oldu.



Atatürk fotoğrafını yakasına takmayan bir teğmenin diğer teğmenlerden tepki gördüğü, bunun üzerine kavga çıktığı iddia edildi. Tuzla Piyade Okulu’nda meydana gelen olayla ilgili soruşturma sonuçlandı ve 7 teğmen meslekten çıkarıldı.

MSB tarafından yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"Cumhuriyet'imizin kurucusu ve Ebedi Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, ebediyete irtihalinin 85'inci yıl dönümünde Piyade Okul Komutanlığı'nda meydana gelen hadiseye ilişkin başlatılan idari soruşturma kapsamında, olaya karışan ve Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilen personel hakkında Kara Kuvvetleri Yüksek Disiplin Kurulu tarafından; Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu ve Türk Silahlı Kuvvetleri Yüksek Disiplin Kurulları Yönetmeliği amir hükümleri ile diğer mezkur mevzuat gereğince 'Silahlı Kuvvetlerden Ayırma' kararı verilmiştir."