DOLAR
42,69 0%
EURO
50,15 0%
ALTIN
5.897,7 0%
BITCOIN
3.813.860,89 0,83%

TYSD Niğde Şubesi 'Mantı Günü'nde Bağışçılarla Buluştu

TYSD Niğde Şubesi, Atatürk Eğitim Bursu yararına düzenlenen 'Mantı Günü'nde bağışçılar ve gönüllülerle bir araya gelerek burs gelirlerini öğrencilere aktarmayı kararlaştırdı.

Yayın Tarihi: 14.12.2025 14:15
Güncelleme Tarihi: 14.12.2025 14:15
TYSD Niğde Şubesi 'Mantı Günü'nde Bağışçılarla Buluştu

TYSD Niğde Şubesi 'Mantı Günü'nde Bağışçılarla Buluştu

Atatürk Eğitim Bursu için düzenlenen etkinlikte gönüllüler ve destekçiler bir araya geldi

Türkiye Yardım Sevenler Derneği Niğde Şubesi, Atatürk Eğitim Bursu öğrencileri yararına düzenlenen 'Mantı Günü' etkinliğinde bağışçılar ve gönüllülerle bir araya geldi.

Niğde'de bir kafeteryada gerçekleştirilen buluşmada dernek üyeleri ile bağışçılar, kız çocuklarının okumasına katkı sunmak amacıyla yapılabilecekler üzerinde değerlendirmelerde bulundu.

Düzenlenen etkinlikten elde edilen gelirin, eğitim bursu alan öğrencilere katkı sağlamak amacıyla kullanılacağı ifade edildi.

TYSD Niğde Şubesi yetkilileri, yaptıkları açıklamada bağışlarıyla derneğe destek veren ve öğrencilerin eğitimlerine katkı sunan yardımseverlere teşekkür etti.

TÜRKİYE YARDIM SEVENLER DERNEĞİ NİĞDE ŞUBESİ, ATATÜRK EĞİTİM BURSU ÖĞRENCİLERİ YARARINA DÜZENLENEN...

TÜRKİYE YARDIM SEVENLER DERNEĞİ NİĞDE ŞUBESİ, ATATÜRK EĞİTİM BURSU ÖĞRENCİLERİ YARARINA DÜZENLENEN “MANTI GÜNÜ” ETKİNLİĞİNDE BAĞIŞÇILARI VE GÖNÜLLÜLERİYLE BİR ARAYA GELDİ.

İLGİLİ HABERLER

Mevduat Faizinde Rüzgar Tersine Döndü: 1 Milyon TL’nin 32 Günlük Net Getirisi

H3N2 Alarmı: Türkiye İçin 'An Meselesi' Uyarısı

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

Ankara Toplu Taşıma Fiyatları 2025: Tam ve Öğrenci Bilete %35 Zam

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çiğli'de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı, 3.280 Sentetik Hap
2
Kartepe'de Sultan Abdülhamit Han Camii Yenilendi
3
Akhisar’da Uyuşturucu Operasyonunda 5 Kişi Tutuklandı
4
Ayder Yaylası Beyaza Büründü: Rize Çamlıhemşin'de Kartpostallık Kar
5
Kayseri'de Gastronomi Teşekkürü: Büyükkılıç'a Plaket
6
Manisa'da Kanala Düşen Motosiklet Sürücüsü Arif Caner Çiçek Hayatını Kaybetti
7
İsrail Ordusu Lübnan'daki Çatışmalarda 8 Asker Kaybetti

Survivor 2026 Başlıyor: Yayın Tarihi ve Sızan Kadro

Mevduat Faizinde Rüzgar Tersine Döndü: 1 Milyon TL’nin 32 Günlük Net Getirisi

Ankara Toplu Taşıma Fiyatları 2025: Tam ve Öğrenci Bilete %35 Zam

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri

PTT Personel Alımı 2025: Gişe ve Dağıtıcı Kadroları Bekleniyor

2025-ALES/3 Sonuçları: ÖSYM Sonuç Ekranı ve 2026 ALES Takvimi

Boğaziçi Bilişim Ödülleri 2025'te 'Devler Ligi' Oylaması Başladı — Kazananlar 20 Aralık’ta

H3N2 Alarmı: Türkiye İçin 'An Meselesi' Uyarısı

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama