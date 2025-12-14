TYSD Niğde Şubesi 'Mantı Günü'nde Bağışçılarla Buluştu
Atatürk Eğitim Bursu için düzenlenen etkinlikte gönüllüler ve destekçiler bir araya geldi
Türkiye Yardım Sevenler Derneği Niğde Şubesi, Atatürk Eğitim Bursu öğrencileri yararına düzenlenen 'Mantı Günü' etkinliğinde bağışçılar ve gönüllülerle bir araya geldi.
Niğde'de bir kafeteryada gerçekleştirilen buluşmada dernek üyeleri ile bağışçılar, kız çocuklarının okumasına katkı sunmak amacıyla yapılabilecekler üzerinde değerlendirmelerde bulundu.
Düzenlenen etkinlikten elde edilen gelirin, eğitim bursu alan öğrencilere katkı sağlamak amacıyla kullanılacağı ifade edildi.
TYSD Niğde Şubesi yetkilileri, yaptıkları açıklamada bağışlarıyla derneğe destek veren ve öğrencilerin eğitimlerine katkı sunan yardımseverlere teşekkür etti.
TÜRKİYE YARDIM SEVENLER DERNEĞİ NİĞDE ŞUBESİ, ATATÜRK EĞİTİM BURSU ÖĞRENCİLERİ YARARINA DÜZENLENEN “MANTI GÜNÜ” ETKİNLİĞİNDE BAĞIŞÇILARI VE GÖNÜLLÜLERİYLE BİR ARAYA GELDİ.