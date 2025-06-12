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TZOB Başkanı Bayraktar, Karabük'te Dondan Etkilenen Tarım Alanlarını İnceledi

TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Karabük'te zirai dondan etkilenen tarım alanlarını inceledi ve çiftçilere destek çağrısı yaptı.

Yayın Tarihi: 12.06.2025 19:57
Güncelleme Tarihi: 12.06.2025 19:57
TZOB Başkanı Bayraktar, Karabük'te Dondan Etkilenen Tarım Alanlarını İnceledi

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Karabük'ün Safranbolu ilçesinde zirai dondan etkilenen tarım alanlarında incelemede bulundu.

Bayraktar, ilçeye bağlı Kırıklar köyünde Şaban Saymaz'a ait 61 dönüm alanda ekili badem ağaçlarını inceledi ve Saymaz'dan bilgi aldı.

Daha sonra basın mensuplarına açıklamada bulunan Bayraktar, iklim değişikliğinin tarım sektörünü olumsuz etkilediğini vurguladı. Çok şiddetli afetler yaşandığını belirten Bayraktar, "2025 yılına afet açısından çok hızlı başladık. Afet sayısı artmakla birlikte şiddeti de artıyor. Eksi 25-30 dereceleri gören ısı değerleriyle karşı karşıya kaldık ve buna hiçbir ürün dayanamazdı. Hiçbir ürünümüz de dayanmadı." dedi.

Mevsim kaymalarının yaşandığını dile getiren Bayraktar, şunları söyledi: "Kışın kar yağışı bekledik. Türkiye'nin birçok bölgesinde, Karabük de dahil, yeterli yağış olmadı. İlkbahar yağışlarını beklerken, ilkbahar mevsiminde kışı yaşadık. Arkasından gelen don hadisesi başta meyve olmak üzere birçok ürünü etkiledi. Zarar gören illerimizden biri de Karabük."

Bayraktar, Türkiye genelinde 65 ilde zararın söz konusu olduğunu ve tarihin en büyük afetleri karşısında gerekli desteklerin çiftçilere verilmesinin önemini vurguladı. Çiftçilerin çoğunlukla bankalara borçlu olduğuna dikkat çeken Bayraktar, "Çiftçimizin borçlarının birkaç yıla ertelenmesi büyük bir önem taşıyor. Büyük bir afetle karşı karşıya kalan çiftçimiz, borçları ödeyebilme kabiliyetini kaybetti. Zarar gören bahçeler daha fazla bakıma ihtiyaç duyuyor, dolayısıyla nakit ihtiyacı artıyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Bu destekleri üreticimize veremezsek, bu afet bir miktar daha göç oluşturabilir" diyen Bayraktar, sürecin böyle gelişmesi durumunda üreticilerin şehirde tüketime yöneldiğini ve üretim ayağının zayıflayabileceğini ifade etti.

Bayraktar, incelemelerine Karapınar köyünde Ömer Yavuz'a ait ceviz bahçesinde devam etti.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Karabük'ün Safranbolu...

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Karabük'ün Safranbolu ilçesinde zirai dondan etkilenen tarım alanlarında incelemede bulundu.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Karabük'ün Safranbolu...

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Karabük'ün Safranbolu ilçesinde zirai dondan etkilenen tarım alanlarında incelemede bulundu.

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