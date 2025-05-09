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TZOB Genel Başkanı Bayraktar, Bolu'da Çiftçilerle Buluştu

TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Bolu'da iklim değişikliğinin etkilerini konuştukları ve kiraz bahçelerini ziyaret ettikleri bir toplantı gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 09.05.2025 18:52
Güncelleme Tarihi: 09.05.2025 18:52
TZOB Genel Başkanı Bayraktar, Bolu'da Çiftçilerle Buluştu

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Bolu’da çiftçilerle bir araya geldiği etkinlikte, zirai dondan etkilenen kiraz bahçesinde incelemelerde bulundu.

Bolu Ziraat Odası’nı ziyaret eden Bayraktar, kentteki ziraat odaları temsilcileri ile bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantının ardından Örencik köyünde zirai dondan etkilenen kiraz bahçelerini ziyaret eden Bayraktar, çiftçilerden durum hakkında bilgi aldı.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Bayraktar, iklim değişikliğine bağlı doğal afetlerin tarım sektörünü ve üretimi derinden etkilediğini vurguladı. Zirai dondan Türkiye genelinde birçok ürünün zarar gördüğünü belirten Bayraktar, “Buradaki ürünleri kurtaramamamızın sebebi, afetin şiddeti. Tarihimizin en büyük afetini yaşıyoruz. Afetin hem boyutunu hem üretime verdiği zararı dikkate aldığımızda, bazı ürünlerimizde belli ki üretim yeterli olmayacak. Bunların başında fındık, bazı meyveler ve sebzeler geliyor.” ifadesinde bulundu.

Bayraktar, Bolu özelinde Seben, Göynük ve Mudurnu ilçelerinde zarar oranlarının yüzde 100’lere varabileceğini belirtti. “Ne yapmamız lazım? Üretimde kalmaya çalışan, üretim yapan ve zaman zaman da kırsalda zorlanan çiftçilerimiz, afet zamanında örgütleri yanında görmek istiyor.” diye ekleyen Bayraktar, geçtiğimiz hafta gezdiği vilayetlerde çiftçilerin sıkıntılarını Cumhurbaşkanı ile ilgili bakanlara aktardığını söyledi.

Çiftçilerin zararlarının karşılanmasına dair taleplerini yineleyen Bayraktar, “Bakanlığımız çalışma yaptı, maliyetlerle alakalı hesaplamalar yapacaklar. Maliyetlerin zarar oranına göre çiftçilerimize yardımcı olacaklar. Bu fevkalade önemli ancak bu durumu yeterli görmüyoruz. Çiftçilerimiz bu sene ürettikleri ürünlerden para kazanamayacak, bu net görünüyor.” dedi.

Çiftçilerin, bahçelerini korumak adına daha fazla bakım yapmaları gerektiğinin altını çizen Bayraktar, “Zarar gören bahçeler de daha fazla bakım istiyor. En başta gübreleme olmak üzere, iyi bakım yapmazsak önümüzdeki yıllarda bu bahçelerde meyve tutumu olmayacak.” şeklinde konuştu.

Bolu Ziraat Odasını ziyaret eden Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi...

Bolu Ziraat Odasını ziyaret eden Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar (solda), kentteki ziraat odaları temsilcileri tarafından karşılandı.

Bolu Ziraat Odasını ziyaret eden Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi...

Bolu Ziraat Odasını ziyaret eden Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar (solda), kentteki ziraat odaları temsilcileri tarafından karşılandı.

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