TZOB Genel Başkanı Bayraktar, Çorum'daki Dondan Etkilenen Meyve Bahçelerini İnceledi

TZOB Genel Başkanı Bayraktar, Çorum'da Dondan Etkilenen Bahçeleri Ziyaret Etti

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Çorum'da zirai dondan olumsuz etkilenen meyve bahçelerini incelemek üzere bir ziyarette bulundu. 11 Nisan tarihinde Türkiye genelinde etkili olan dondan sonra, Pınarcık köyünde önemli tespitlerde bulundu.

Dondan Zarar Gören Çiftçilerin Sorunları Dinlendi

Bayraktar, meyve bahçelerini gezerek arazi sahiplerinden dondan kaynaklanan zararları dinledi ve çiftçilerin yaşadığı sıkıntılar hakkında bilgi aldı. Ziyaretinde, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'deki doğal afetlerin tarımsal üretim üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekti.

Afet Sayısında Artış ve Gelecek Öngörüleri

Son dönemlerde yaşanan doğal afet ve mevsim kaymalarının tarım sektörü için büyük tehdit oluşturduğunu ifade eden Bayraktar, "Bu yaşadığımız en büyük afet diyebiliriz. 65 ilimizde etkilerini hissediyoruz. Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde ciddi bir kuraklık var," dedi.

Mevsimsel kaymaların devam edeceğini öngören Bayraktar, kışın sonbahar gibi, ilkbaharda ise kış koşullarıyla karşılaşıldığını belirtti. Kar yağışının ardından yaşanan don olaylarının tarımcıları zor duruma soktuğunu dile getirdi.

Dondan Etkilenen Ağaçlar ve Çözüm Önerileri

Çorum'daki ağaçların %100 etkilendiğini vurgulayan Bayraktar, zarar gören meyve ağaçlarının gelecekte meyve veremeyebileceğini açıkladı. Ağaçların bakım çalışmaları için çiftçilerin devletten maddi destek beklediğini ifade etti.

Bayraktar, ayrıca, dondan zarar gören üreticilerin borçlarının yapılandırılması gerektiğini ve Tarım Sigortaları (TARSİM) ile ilgili yaşanan şikayetlerin hızla giderilmesi gerektiğini söyledi.

Gıda Güvenliği Tehdidi ve Gelecek

Son olarak, Türkiye'nin 2030 yılında su fakiri ülkeler arasına girebileceğini belirten Bayraktar, gerekli tedbirler alınmadığı takdirde ülkenin gıda güvenliğinin ciddi şekilde tehlikeye girebileceğine dikkat çekti.

Bayraktar'a, ziyareti esnasında Çorum Ziraat Odası Başkanı Adem Özdemir de eşlik etti.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Çorum'da dondan etkilenen meyve bahçelerini inceledi.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Çorum'da dondan etkilenen meyve bahçelerini inceledi.