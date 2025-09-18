UAEA 69. Genel Konferansı'nda İran Paneli: Nükleer Tesislere Saldırılar 'Barış ve Güvenliğe Zarar'

UAEA 69'da İran'ın düzenlediği panelde, haziran saldırıları bağlamında nükleer tesislere yönelik eylemlerin uluslararası barış, güvenlik ve NPT rejimine verdiği zarar tartışıldı.

Yayın Tarihi: 18.09.2025 14:28
Güncelleme Tarihi: 18.09.2025 14:50
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) 69. Genel Konferansı kapsamında İran tarafından düzenlenen panelde, nükleer tesislere yönelik saldırıların uluslararası barış ve güvenliğe verdiği zarar ele alındı.

Katılımcılar

Panele, Birleşmiş Milletler (BM) Viyana Ofisi Nezdindeki Daimi Temsilcileri sırasıyla Rıza Necefi, Li Song, Mihail Ulyanov, Claudia Salerno Caldera, Rapulane Sydney Molekane ve Kamran Akhtar Malik katıldı.

Paneldeki Değerlendirmeler

Panelde, İsrail'in haziran ayında İran'daki nükleer tesislere düzenlediği saldırılar hatırlatılarak, bu eylemlerin yalnızca insan hayatını ve çevreyi tehlikeye atmakla kalmadığı, aynı zamanda uluslararası barış ve güvenlik ile Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme rejiminin bütünlüğüne zarar verdiği vurgulandı.

Katılımcılar, konunun hukuki, güvenlik ve politik boyutlarıyla ele alındığını belirterek, uluslararası toplumun nükleer tesislere yönelik saldırıları önleme yönünde daha etkin adımlar atması gerektiğini ifade etti. Panelde ayrıca böyle saldırılara karşı daha güçlü bir duruş sergilenmesi çağrısı yapıldı.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) 69. Genel Konferansı'nda İran tarafından düzenlenen panelde nükleer tesislere saldırıların "uluslararası barış ve güvenliğe verdiği zarar" ele alındı. Çin'in Birleşmiş Milletler (BM) Viyana Ofisi Nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Li Song, panele katılarak konuşma yaptı.

Kredi Kartı Faizleri İçin Geri Sayım: İndirim ve Beklenen Tarih

TCMB'den Faiz Hamlesi: Reeskont %41,25, Avans %42,25 (Resmi Gazete)