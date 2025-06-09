UAEA Başkanı, İran'ın Zenginleştirilmiş Uranyum Stokunu Uyarıyor

UAEA Başkanı Grossi: İran'ın Uranyum Stoku Görmezden Gelinemez
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi, İran'ın yüzde 60 saflıkta 400 kilogramın üzerinde zenginleştirilmiş uranyum bulundurmasının, nükleer silah yapımı için gerekli seviyeye tehlikeli derecede yakın olduğunu açıkladı.
Grossi'nin Viyana'daki Açıklamaları
Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen UAEA Yönetim Kurulu Toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Grossi, 2019-2020 yıllarında İran'da 3 yerde insan eliyle yapılmış uranyum parçacıkları tespit ettiklerini belirtti. Tahran yönetiminin bu duruma ilişkin ya hiç yanıt vermediğini ya da teknik açıdan inandırıcı cevaplar sunmadığını ifade etti.
Grossi, İran yönetiminin bu yerleri temizleme girişimlerinde bulunarak, Ajansın doğrulama faaliyetlerini engellemeye çalıştığını kaydetti. Ayrıca, İran ile yapılan anlaşmalar kapsamında, bu ülkedeki her türlü nükleer malzeme ve faaliyetin Ajansa bildirilmesi gerektiğini vurguladı.
Ajansın Doğrulama Yeteneğine Darbe
Grossi, Tahran yönetiminin Kod 3.1 olarak adlandırılan denetim anlaşması ve Ek Protokol'ün gereklerini yerine getirmediğini belirterek, “Bu durum, Ajansın İran'ın nükleer programının tamamen barışçıl olup olmadığını doğrulama yeteneğini önemli ölçüde azaltmıştır” ifadesini kullandı.
İran'ın uranyum stoğunun mevcut sorunları daha da karmaşık hale getirdiğini vurgulayan Grossi, “400 kilogramın üzerindeki yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyum stokunu görmezden gelemezsiniz. Bu malzeme doğrudan nükleer silah değildir ancak bir silah üretmek için gereken kritik miktardadır” dedi.
İşbirliği ve Diplomasi Çağrısı
Grossi, İran'a, UAEA ile acilen tam ve etkin bir şekilde işbirliği yapma çağrısında bulunarak, “İran, çözüme kavuşturulmamış güvenlik meselelerinin çözümü hususunda Ajansa yardımcı olmadığı sürece, Ajans İran'ın nükleer programının yalnızca barışçıl amaçlarla yürütüldüğüne dair güvence veremeyecektir” dedi.
Grossi, ABD ve İran arasındaki nükleer müzakerelerin sonuçlandırılmasının önemine dikkat çekerek, “İlerleme kaydetmenin yolu UAEA'nın düzenlemeleriyle desteklenen diplomatik bir çözümdür” Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile ilk kez yaptığı görüşmeye ilişkin de açıklamalarda bulunan Grossi, Suriye'nin kendileri için önemli olduğunu ve Ajans müfettişlerinin nükleer tesislere erişimi için garanti verildiğini belirtti. Grossi, “Marj Sultan nükleer tesisine erişim izni oldu. Çok önemli bir uranyum dönüştürme tesisiydi” dedi. Yönetim Kurulu Toplantısı kapsamında İran'ın nükleer faaliyetlerine yönelik bir tepki kararı alınmasına ilişkin oylamanın cuma gününe kadar yapılması bekleniyor. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi, Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen UAEA Yönetim Kurulu Toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi, Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen UAEA Yönetim Kurulu Toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Suriye ile İşbirliği Üzerine
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile ilk kez yaptığı görüşmeye ilişkin de açıklamalarda bulunan Grossi, Suriye'nin kendileri için önemli olduğunu ve Ajans müfettişlerinin nükleer tesislere erişimi için garanti verildiğini belirtti.
Grossi, “Marj Sultan nükleer tesisine erişim izni oldu. Çok önemli bir uranyum dönüştürme tesisiydi” dedi.
Yönetim Kurulu Toplantısı kapsamında İran'ın nükleer faaliyetlerine yönelik bir tepki kararı alınmasına ilişkin oylamanın cuma gününe kadar yapılması bekleniyor.
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi, Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen UAEA Yönetim Kurulu Toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi, Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen UAEA Yönetim Kurulu Toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.