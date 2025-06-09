UAEA Başkanı, İran'ın Zenginleştirilmiş Uranyum Stokunu Uyarıyor

UAEA Başkanı Grossi: İran'ın Uranyum Stoku Görmezden Gelinemez

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi, İran'ın yüzde 60 saflıkta 400 kilogramın üzerinde zenginleştirilmiş uranyum bulundurmasının, nükleer silah yapımı için gerekli seviyeye tehlikeli derecede yakın olduğunu açıkladı.

Grossi'nin Viyana'daki Açıklamaları

Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen UAEA Yönetim Kurulu Toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Grossi, 2019-2020 yıllarında İran'da 3 yerde insan eliyle yapılmış uranyum parçacıkları tespit ettiklerini belirtti. Tahran yönetiminin bu duruma ilişkin ya hiç yanıt vermediğini ya da teknik açıdan inandırıcı cevaplar sunmadığını ifade etti.

Grossi, İran yönetiminin bu yerleri temizleme girişimlerinde bulunarak, Ajansın doğrulama faaliyetlerini engellemeye çalıştığını kaydetti. Ayrıca, İran ile yapılan anlaşmalar kapsamında, bu ülkedeki her türlü nükleer malzeme ve faaliyetin Ajansa bildirilmesi gerektiğini vurguladı.

Ajansın Doğrulama Yeteneğine Darbe

Grossi, Tahran yönetiminin Kod 3.1 olarak adlandırılan denetim anlaşması ve Ek Protokol'ün gereklerini yerine getirmediğini belirterek, “Bu durum, Ajansın İran'ın nükleer programının tamamen barışçıl olup olmadığını doğrulama yeteneğini önemli ölçüde azaltmıştır” ifadesini kullandı.

İran'ın uranyum stoğunun mevcut sorunları daha da karmaşık hale getirdiğini vurgulayan Grossi, “400 kilogramın üzerindeki yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyum stokunu görmezden gelemezsiniz. Bu malzeme doğrudan nükleer silah değildir ancak bir silah üretmek için gereken kritik miktardadır” dedi.

İşbirliği ve Diplomasi Çağrısı

Grossi, İran'a, UAEA ile acilen tam ve etkin bir şekilde işbirliği yapma çağrısında bulunarak, “İran, çözüme kavuşturulmamış güvenlik meselelerinin çözümü hususunda Ajansa yardımcı olmadığı sürece, Ajans İran'ın nükleer programının yalnızca barışçıl amaçlarla yürütüldüğüne dair güvence veremeyecektir” dedi.