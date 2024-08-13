UAEA, Zaporijya Nükleer Santrali'nde Yangınla İlgili Açıklama Yaptı

UAEA Açıklama Yaptı

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), Zaporijya Nükleer Güç Santrali'nde çıkan yangının nükleer güvenliğe etkisinin olmadığını bildirdi. Yangının soğutma kuleleri yakınında radyoaktif materyal bulunmadığı belirtildi.

Yangının Kaynağı ve Etkileri

UAEA'nın resmi açıklamasında, uzmanların Zaporijya NGS'de gerçekleştirdiği incelemelerin ardından yangının kaynağının "düşük" olasılıkla soğutma kulesinin zemininden başladığı ifade edildi. Yangının yıkıcı etkilerinin, kulenin iç kesimlerinde yaklaşık 10 metre yükseklikte görüldüğü aktarıldı.

Ayrıca, iç ekipmanda yanık izlerine rastlandığı ve yanık plastik ile düşen beton parçalarının bulunduğu vurgulandı. Ortaya çıkan is kokusunun analiz edilmesinin ardından yangının yanan plastikten kaynaklanma olasılığının yüksek olduğu belirtildi.

Güvenlik Endişeleri

Uzmanlar, inceleme sırasında santralde güvenlik endişeleri nedeniyle bazı alanlara giremeyerek nihai bir sonuca ulaşamadı. Döküntü, kül ya da is kalıntılarının bozulduğuna dair herhangi bir iz bulunmadığı, dolayısıyla nükleer güvenliğin etkilenmediği ifade edildi.

Türkiye'nin Suçlamaları

Yangınla ilgili suçlamalar da gündeme geldi. Rusya'nın sözde Zaporijya Bölge Valisi Yevgeniy Balitskiy, yangının Ukrayna ordusu tarafından gerçekleştirilen bir saldırı sonucu çıktığını belirtirken, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ise yangının "Rusya tarafından çıkarıldığını" öne sürdü.

Son olarak, Rosatom kurumu, Zaporijya NGS'nin soğutma sisteminde çıkan yangının büyük oranda söndürüldüğünü duyurdu. Mart 2022'de Rusya'nın kontrolüne geçen santralin çevresine düzenlenen saldırılar devam etmekte, Ukrayna ve Rusya karşılıklı olarak suçlamalarda bulunmaktadır.