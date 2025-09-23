UAEA: Zaporijya Nükleer Santrali Savaştan Bu Yana 10. Kez Tam Güç Kaybı Yaşadı

UAEA Başkanı Grossi: Zaporijya Nükleer Santrali savaştan bu yana 10. kez tüm dış güç kaynağını kaybetti; jeneratörler devreye girerek elektrik sağlandı.

Yayın Tarihi: 23.09.2025 19:32
Güncelleme Tarihi: 23.09.2025 19:32
Grossi: Jeneratörler devreye girerek tesise elektrik sağladı

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi, Ukrayna'daki Zaporijya Nükleer Santrali'nin savaşın başlamasından bu yana 10. kez tüm dış güç kaynağını kaybettiğini duyurdu.

Grossi, gelişmeyi UAEA'nın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabı üzerinden paylaştı ve santralin mevcut durumu hakkında bilgi verdi.

Başkan Grossi, bu tür kesintilerin nükleer güvenlik açısından riski artırdığını vurguladı ve UAEA ekibinin olayın nedenini araştırmakta olduğunu bildirdi.

Ayrıca UAEA'nın X hesabından yapılan diğer bir açıklamada, acil durum jeneratörlerinin devreye girerek tesise tekrar elektrik sağladığı ifade edildi.

