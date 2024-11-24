Üç Gün Sürecek Kar Ve Yağışlar Başlıyor

Kar Yağışları Yurt Genelinde Etkili Olacak

Karadeniz'in kıyı kesimleri hariç, yurt genelinde önümüzdeki hafta yağışlar kar şeklinde olacak. Hava sıcaklıkları ise mevsim normallerinin 4 ila 8 derece altında seyredecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yurdun kuzey, iç ve doğu bölgelerinde yağışların 3 gün boyunca etkili olacağı bilgisini verdi.

Yağışların Süreci

Çelik, perşembe günü yağışlı havanın ülkeyi terk edeceğini belirtti. Yarın Marmara'nın doğusu, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da yağmur bekleniyor. Salı günü İç Anadolu'nun doğusunda, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güney ve doğusunda yağışların görülmesi bekleniyor.

Çarşamba günü ise Batı ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile İç Anadolu'nun doğusunda aralıklarla yağışların devam edeceği ifade edildi.

Şehir Şehir Hava Tahmini

Ankara'da gece yarısından itibaren kar yağışlarının başlayacağını vurgulayan Çelik, gündüz kar yağışı beklemediklerini söyledi. Ankara'da en düşük sıcaklık sıfırın altında 3-4, en yüksek sıcaklık ise 1-2 derece civarında seyredecek.

İstanbul'da yağış beklenmezken, parçalı bulutlu bir hava hakim olacağını aktaran Çelik, en düşük sıcaklığın 4-5 derece, en yüksek sıcaklığın ise 10 derece civarında olacağını açıkladı. İzmir'de de yağış beklenmeden parçalı bulutlu havanın hakim olacağı, en yüksek sıcaklıkların 13 derece civarında, çarşamba günü 17, hafta sonuna doğru ise 20 dereceye kadar çıkacağı bildirildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.