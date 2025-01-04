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Uçansu Şelalesi: Antalya'nın Doğa Harikası Her Mevsim Akıyor

Antalya Gündoğmuş'taki Uçansu Şelalesi, son yağışlarla güçlenerek ziyaretçileri büyülemeye devam ediyor.

Yayın Tarihi: 04.01.2025 11:33
Güncelleme Tarihi: 04.01.2025 11:58
Uçansu Şelalesi: Antalya'nın Doğa Harikası Her Mevsim Akıyor

Uçansu Şelalesi Her Mevsim Ziyaretçilerin Rotasında

Antalya'nın Gündoğmuş ilçesinde yer alan Uçansu Şelalesi, son yağışlarla debisinin artmasıyla daha gür akmaya başladı. Kışın da doğa tutkunlarını ağırlamaya devam eden bu eşsiz şelale, Torosların zirvesinden doğarak Akdağ ve Geyik dağlarından gelen kar sularıyla besleniyor.

Doğanın Renk Cümbüşü

Yaklaşık 50 metre yüksekliğindeki Uçansu Şelalesi, etrafındaki sarı, kahverengi ve yeşil tonlarıyla doğaseverlerin gözdesi haline gelmiş durumda. Birkaç koldan dökülerek Alara Çayı'na hayat veren bu doğal güzellik, özellikle kış aylarında artan su miktarıyla daha fazla ziyarete ev sahipliği yapıyor.

Alternatif Turizm ve Ziyaretçi Artışı

"Ormanın içindeki saklı cennet" olarak bilinen Uçansu Şelalesi, doğa yürüyüşleri yapmak isteyenler için cazip bir rota sunuyor. Her yıl yurt içi ve yurt dışından çok sayıda turisti ağırlayan şelale, hem doğal havuzlarındaki balıkları gözlemlemek hem de suyun huzur veren sesini dinlemek isteyen ziyaretçilere kapılarını açıyor. Özellikle hafta sonları bölgede etkinlikler artıyor.

Ziyaretçi Yorumları

Ziyaretçilerden Semih Kenar, "Burası ziyaret etmek istediğim yerler arasında bulunuyordu ve geldiğim için mutluyum. Doğa harikası bir yer, gerçekten çok beğendik," diyerek izlenimlerini paylaştı.

Ailesiyle birlikte gelen Şükrü Öz ise, "İlginç bir yer, büyüleyici bir ortamı var. Bu güzelliği herkesin görmesini tavsiye ederim," şeklinde duygularını ifade etti.

Antalya'nın Gündoğmuş ilçesi sınırlarında yer alan ve son yağışlarla debisi yükselince daha gür...

Antalya'nın Gündoğmuş ilçesi sınırlarında yer alan ve son yağışlarla debisi yükselince daha gür akmaya başlayan Uçansu Şelalesi, kışın da doğa tutkunlarını ağırlıyor.

Antalya'nın Gündoğmuş ilçesi sınırlarında yer alan ve son yağışlarla debisi yükselince daha gür...

Antalya'nın Gündoğmuş ilçesi sınırlarında yer alan ve son yağışlarla debisi yükselince daha gür akmaya başlayan Uçansu Şelalesi, kışın da doğa tutkunlarını ağırlıyor.

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