UCM'den ABD'ye Sert Tepki: Yargıç ve Savcılar Hedef Alındı

Mahkeme, yaptırımları "bağımsız adalet kurumuna yönelik açık saldırı" olarak değerlendiriyor

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), ABD yönetiminin Mahkeme üyesi 2 yargıç ve 2 savcı yardımcısını daha yaptırım listesine almasına güçlü tepki gösterdi. Kurum, uygulamayı bağımsız yargıya yönelik bir girişim olarak nitelendirdi.

Açıklamada, yaptırım listesine alınan isimler şu şekilde verildi: Kanadalı yargıç Kimberly Prost, Fransız yargıç Nicolas Guillou, Fijili başsavcı yardımcısı Nazhat Shameem Han ve Senegalli başsavcı yardımcısı Mame Mandiaye Niang.

UCM açıklamasında, Filistin soruşturmasında görev alan bazı yargıç ve savcı yardımcılarının ABD tarafından "İsrail aleyhindeki tutumları" gerekçesiyle hedef alınmasının, "bağımsız adalet kurumuna yönelik açık saldırı" olduğu vurgulandı.

Açıklamada, söz konusu yaptırımların "Mahkemenin taraf devletlerine, kurallara dayalı uluslararası düzene ve her şeyden önemlisi dünya çapında milyonlarca masum mağdura hakaret" anlamına geldiği belirtildi ve UCM'nin personelinin ile mağdurların arkasında kararlılıkla durduğu ifade edildi.

UCM, taraf devletleri ve insanlık ile hukukun üstünlüğü değerlerini paylaşan herkesi, Mahkemeye ve uluslararası suçların mağdurlarının çıkarları doğrultusunda yürütülen çalışmalara "sağlam ve tutarlı destek sağlamaya" çağırdı. Kurum, hiçbir kısıtlama, baskı veya tehdidin yargılama görevlerini engelleyemeyeceğini bildirdi.

Ayrıca açıklamada, UCM Başkanı, Yargıçlar Kurulu ve Taraf Devletler Meclisi Başkanlığının önceki açıklamalarına atıfta bulunularak mağdurların haklarını koruma konusundaki kararlılığın yinelendiği kaydedildi.

ABD'nin UCM'ye yönelik yaptırımları, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında çıkarılan tutuklama emirlerinin ardından gündeme geldi. Daha önce şubatta başsavcı Kerim Han, haziranda ise 4 yargıç yaptırım listesine alınmıştı.